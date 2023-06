„Rostock boxt!“ mit Felix Langberg: Alle Infos zum knallharten Event in der Hansestadt

Rostock. Zwölf Duelle, davon fünf Titelkämpfe, T-Shirt-Kanonen, LED-Show und Cheerleader – die zweite Auflage von „Rostock boxt!“ am 24. Juni verspricht hochklassigen Boxsport und ein buntes Rahmenprogramm. Die OZ zeigt den Kampfabend ab 18 Uhr im Livestream.

Ramsam Amkhadov hofft auf nächsten Blitzsieg

Montag, 19. Juni: Für Ramsam Amkhadov ist es am kommenden Sonnabend der vierte Profikampf. Einen Teilsieg zu einem ganz besonderen Ziel abseits des Ringes konnte er just erringen. Er bekam einen Brief, der sein Leben verändern könnte.

Felix Langberg bestreitet Hauptkampf bei „Rostock boxt!“

Donnerstag, 15. Juni: Den Hauptkampf bestreitet Lokalmatador Felix Langberg. Der ungeschlagene Europameister verteidigt seinen Titel gegen den Griechen Marios Kollias. Zu dem Kampf hat er eine klare Haltung: „Am 24. Juni den Griechen weghauen und damit gegen einen starken Gegner ein Statement abgeben.“

„Das ist megageil, zu Hause, quasi in meinem Wohnzimmer, als Europameister den Titel zu verteidigen! Ich kann mir keine schönere Kulisse vorstellen, um mit dem Gürtel in die Halle zu kommen“, schwärmt Langberg im Gespräch mit der OZ. Der in zwölf Profikämpfen ungeschlagene Schwergewichtler erwartet eine „elektrisierende Stimmung“ in der Stadthalle.

Schweriner Marutjan boxt um die deutsche Meisterschaft

Um seinen ersten Gürtel als Profi kämpft der Schweriner Araik Marutjan. Der mehrfache deutsche Meister und Olympia-Teilnehmer von 2016 boxt gegen Jan Meiser (Berlin) um die Deutsche Meisterschaft im Superweltergewicht.

Die OZ zeigt die Kämpfe live, am 24. Juni ab 18 Uhr

Die Kämpfe können Sie hier verfolgen.

Darüber hinaus stehen drei weitere Titelkämpfe an. Die Berlinerin Nina Meinke kämpft gegen die Japanerin Kimika Miyoshi um den WBA-Gold-World-Titel. Der Erdinger Simon Zachenhuber greift nach dem WBA-Continental-Europe-Titel. Außerdem will der Ukrainer Petro Ivanov, der als Gastboxer dabei ist, seinen IBF-International-Titel verteidigen.

Das sind die Kampfpaarungen bei „Rostock boxt! 18 Uhr:Leichtgewicht (6 Runden): Franklyn Dwomoh (Hamburg) – Gegner noch offen Feder (6): Ramsan Amkhadov (Rostock) – Bacho Jintcharadze (Georgien) Superwelter (6): Agasi Margaryan (Greifswald) – Sidney da Rosa Manuel (Portugal) Leicht (8 × 2 Minuten): Dilar Kisikyol (Hamburg) – Farina Römling (Köln) 20 Uhr: Eröffnungsshow Deutsche Meisterschaft im Superwelter (10): Araik Marutjan (Schwerin) – Jan Meiser (Berlin) Supermittel (6): Max Suske – Emran Aliju (Mazedonien) IBF International Titel im Supermittel (12): Petro Ivanov (Karlsruhe) – Gino Kanters (Niederlande) Schwer (6): Viktor Jurk (Flensburg) – Christian Demaj (Albanien) 22 Uhr: Schwer (8): Peter Kadiru (Hamburg) – Yassine Khedim (Frankreich) WBA Continental Europe Title im Supermittel (10): Simon Zachenhuber (Erding) – Armen Yepremyan (Armenien) WBA Gold World Title im Feder (10 × 2): Nina Meinke (Berlin) – Kimika Miyoshi (Japan) WBA Continental Europe Titel im Schwer (10): Felix Langberg (Rostock) – Marios Kollias (Griechenland)

Mit dabei sind auch WIBF-Weltmeisterin Dilar Kisikyol, die beiden Schwergewichtler Peter Kadiru (beide Hamburg) und Viktor Jurk (Flensburg) sowie drei weitere Boxer aus Mecklenburg-Vorpommern: Agasi Margaryan (Greifswald), Max Suske (Stralsund) sowie der Rostocker Ramsan Amkhadov.

„Das ist schon etwas ganz Besonderes in Rostock“, meint Raiko Morales, der beim ausrichtenden Boxstall P2M für Events und Marketing zuständig ist. Er verspricht: „Die Zuschauer vor Ort und im Livestream können sich auf actiongeladenen Sport freuen.“

