Felix Langberg steigt in den Ring: Gewinnen Sie Tickets für die zweite Auflage von „Rostock boxt!“

Am 24. Juni 2023 findet das Box-Event in der Rostocker Stadthalle statt. Die OZ verlost 5x2 Karten. Mitmachen, eine Frage beantworten und gewinnen!

Rostock. Am 25. März bestreitet der Rostocker Schwergewichtsboxer Felix Langberg (31) in Hamburg seinen ersten Titelkampf. Im OZ live spricht er über diesen wichtigen Schritt in seiner Karriere und seine Verbindung zu Musiker Marteria. Gut drei Monate später, am 24. Juni, steigt er bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ in den Ring und möchte seinen Fans den WBA-Continental-Gürtel präsentieren.

Mit ein bisschen Glück können Sie live dabei sein. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 5x2 Eintrittskarten für „Rostock boxt!“. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie nur die unten stehende Frage beantworten.

Mitmachen können Sie bis zum 12. Februar, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.