Deutscher Meister im Kurzbahn-Schwimmen wird in Rostock gekürt

Juliane Lange

In zwei Wochen startet die Fußball-WM in Katar. Das diesjährige Gastgeber-Land steht regelmäßig wegen Menschenrechtsverstößen in der Kritik. War es ein Fehler, das Event nach Katar zu bringen? Was muss zukünftig anders laufen? Darüber diskutieren die OZ-Leser kontrovers.