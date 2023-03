﻿Rostock Dolphins bezwingen Henstedt-Ulzburg und wahren weiße Heimweste

Die Handballerinnen des Rostocker HC bleiben vor heimischem Publikum ungeschlagen. Sie bezwangen den SV Henstedt-Ulzburg mit 35:29. So lief der vorletzte Test vor Beginn der Aufstiegsrunde.

Rostock. Am Ende waren sich beide Trainer einig: „Rostock hat letztlich sicher verdient gewonnen, wenn auch vielleicht etwas hoch“, meinte Gästecoach Christian Gosch. Dominic Buttig nickte zustimmend. Nach einem über weite Strecken spannenden Spiel konnten die Drittliga-Handballerinnen des Rostocker HC auch ihren letzten Heimauftritt in der Staffel Nord-Ost für sich entscheiden. Die Dolphins bezwangen den SV Henstedt-Ulzburg mit 35:29 (19:18).

RHC-Trainer Buttig musste auf die verletzte Lara Brezenci sowie auf Torhüterin Sara Peters, Antonia Fränk und Julia Hinz (alle krank) verzichten. Dafür war nach überstandener Verletzung erstmals wieder Liza Johannisson dabei, die sich als zweifache Torschützin zurückmeldete. Auf der Torhüterposition rückte aus dem Juniorteam Kiana Zidorn in den Kader und zeigte im zweiten Durchgang eine ebenso überzeugende Leistung wie in den ersten 30 Minuten Lena Clasen.

Die Dolphins starteten vor gut 350 Zuschauern in der Fiete-Reder-Halle in Marienehe verheißungsvoll. Durch einen Doppelpack von Nicole Rotfuß legten die Gastgeberinnen mit 2:0 vor. Wenig später erhöhte Nele Reimer, mit zehn Treffern erfolgreichste Torschützin des RHC, durch einen verwandelten Strafwurf auf 3:1. Als Linkshänderin Celin Kellert dann sogar das 4:1 erzielte (4.), schien der Favorit in der richtigen Spur zu sein.

Fortan kamen die Gäste besser in die Partie und zeigten, warum sie im Hinspiel den Delfinen nur knapp mit 29:31 unterlegen waren. Durch fünf Treffer in Folge wandelte Henstedt-Ulzburg bis zur 15. Minute einen 6:8-Rückstand in eine 11:8-Führung.

Die Dolphins steigern sich in der Abwehr

Nach 40 Minuten stand es 25:25. Danach bekamen die Gastgeberinnen einen besseren Zugriff in der Abwehr und konnten nach Ballgewinnen immer öfter ihr Tempospiel aufziehen. Bis zum 27:28 blieben die Gäste dran, doch zwei Treffer von Kapitänin Hanna Strack und ein verwandelter Strafwurf von Celin Kellert sorgten für einen Vier-Tore-Vorsprung (31:27/54.). Die Gastgeberinnen ließen nichts mehr anbrennen und überstanden auch eine doppelte Unterzahl-Situation.

Während sich das Team nach einer überragenden Saison mit einem Spruchbanner bei den Fans für deren Unterstützung bedankte, analysierte Dominic Buttig gewohnt nüchtern: „Henstedt-Ulzburg war der erwartete schwere Gegner. Ich war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht mit unserer Abwehr zufrieden, wir haben einfach oft zu spät reagiert. Das haben wir im zweiten Durchgang dann besser gemacht.“

Sie glänzte als zehnfache Torschützin: Nele Reimer. © Quelle: Detlef A. E. Lückstädt

Am kommenden Wochenende steht für die Dolphins beim VfL Stade das letzte Staffelspiel auf dem Programm. Es ist der letzte Test vor der Mitte April beginnenden Aufstiegsrunde.

RHC: Clasen, Zidorn – Pieth, Johannisson 2, Punzius, Reimer 10/1, Selle, Naussed, Grützner, Kellert 4/2, Bunke 2, Strack 3, Corkovic 6, Köppen, Rotfuß 8, Schult.

Siebenmeter: RHC 3/3, SVHU 2/2.

Strafminuten: RHC 8, SVHU keine.