﻿Vor Topspiel in Frankfurt: Rostock Dolphins haben alle Trümpfe in der Hand

Rostock. Spannung, Dramatik oder sogar ein Herzschlagfinale? Handballfans lieben die Brisanz. Dominic Buttig, Trainer des Rostocker HC, würde gern auf einen nervenaufreibenden Saison-Endspurt in der 3. Liga verzichten. „Wir müssen es nicht noch einmal eng werden lassen“, meint der Coach. Seine Mannschaft führt die Staffel Nord-Ost souverän mit 28:4 Punkten vor dem Frankfurter HC (22:8) und der Bundesliga-Reserve des Buxtehuder SV (22:10) an. Am Sonnabend sind die Dolphins beim Verfolger FHC gefordert. Die OZ vergleicht die beiden Spitzenteams.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ausgangsposition

Unabhängig vom Ausgang der Partie hat der RHC alle Trümpfe in der Hand. Im Falle eines Sieges können die Rostockerinnen für die Aufstiegsrunde planen. Die ersten beiden Mannschaften sind für das Finale qualifiziert. Die zweite Mannschaft des Buxtehuder SV darf nicht aufsteigen. Der Vorsprung auf die nachfolgenden Teams – Henstedt-Ulzburg (20:12), Grün-Weiß Schwerin (20:10) und Pfeffersport (18:12) – ist komfortabel, zumal die Dolphins und Buxtehude auch in Sachen Torverhältnis spitze sind. „Wenn wir unsere Position behaupten wollen, müssen wir gewinnen“, fordert Buttig.

Der Gegner

Die Frankfurterinnen gehören seit Jahren zu den Spitzenteams der 3. Liga. In der vergangenen Saison scheiterten sie in der Aufstiegsrunde. Der FHC stellt die beste Abwehr der Staffel Nord-Ost (341 Gegentore) und setzt wie der RHC auf den eigenen Nachwuchs – gepaart mit Ausländerinnen, wie Spielmacherin Vlada Kosmina, Dasha Butomo (beide Ukraine), Torhüterin Valeryia Kurliandchyk (Belarus) und Gerda Kairyte (Litauen). In der Vorsaison verloren die Dolphins beide Vergleiche (22:38 und 25:28). Das Hinspiel gewannen sie 26:22. Ob sich das Kräfteverhältnis verschoben hat, wird sich am Sonnabend zeigen. Dominic Buttig ist optimistisch: „Ich schätze uns dieses Jahr einen Tick stärker ein.“ Vor allem im Angriff hat der RHC Vorteile. Die Rostockerinnen spielen variabler und dynamischer. „Ob wir das am Sonnabend in Frankfurt auf die Platte bringen, wird sich zeigen. Die Partie wird über die Abwehrreihen entschieden“, ist der 34-Jährige überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Saisonziele

Frankfurts Trainer Wolfgang Dahlmann hatte nach der Niederlage in Rostock den Ball flach gehalten, das Thema Aufstieg weit von sich gewiesen und von einer Übergangssaison gesprochen. Dennoch besserte der Tabellenzweite seinen Kader in der Winterpause mit der tunesischen Nationalspielerin Nada Zelfani (22, WM-Teilnehmerin von 2021) und Vakare Damuleviciute (18) aus Litauen nach. „Entweder der FHC hat sein Saisonziel genau wie wir korrigiert oder mit verdeckten Karten gespielt“, meint Dominic Buttig. Der RHC war mit dem Saisonziel Klassenverbleib in seine dritte Drittligasaison gestartet. Über das Thema Abstiegskampf redet schon lange niemand mehr. „Wir haben zweimal gegen den Abstieg gespielt, jetzt um den Aufstieg. Das ist eine positive Entwicklung“, freut sich Buttig.

Das Restprogramm

Für die Dolphins stehen noch sechs Partien an – zwei Pflichtaufgaben zu Hause gegen Schlusslicht MTV Heide (25.2.) und den Vorletzten Berliner TSC (11.3.) sowie in Frankfurt, in Buxtehude (19.3.) gegen Henstedt-Ulzburg (25.3.) und in Stade (1.4.). Der FHC hat noch sieben – darunter fünf knifflige – Aufgaben zu lösen und muss aufpassen. Grün-Weiß Schwerin hat das wohl leichteste Restprogramm.