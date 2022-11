﻿Ob Platzierung oder Toranzahl – Rostock Dolphins sind spitze

Es ist das Duell der torgefährlichsten Teams der 3. Liga: Die Handballerinnen des Rostocker HC sind am Sonnabend beim Tabellendritten SV Henstedt-Ulzburg gefordert. Darum spricht noch niemand über den Aufstieg.

Rostock. Die Zahlen lügen nicht. Acht Spiele, acht Siege – die Handballerinnen des Rostocker HC sind spitze. Neben den Dolphins hat in der 3. Liga der Frauen lediglich noch der TV Aldekerk 07, Tabellenführer der Staffel West, eine weiße Weste. Darüber hinaus sind die Dolphins das torgefährlichste Team aller 56 Drittligisten. 267 Würfe zappelten im Netz. Das sind durchschnittlich 33,37 Treffer pro Spiel. Der SV Henstedt-Ulzburg (282 Tore) und Aldekerk (274) haben zwar mehr Tore erzielt, aber auch jeweils eine Partie mehr absolviert.

Das Erfolgsrezept ist einfach zu erklären, meint RHC-Trainer Dominic Buttig. „Die Mädels können befreit aufspielen – ohne den Druck vom Abstiegskampf. Das beflügelt.“

Zugleich warnt der Coach: „Wir dürfen nicht übermütig werden. Es wäre naiv zu glauben, dass wir durch die Saison rauschen. Es kommen noch Gegner, die uns ordentlich fordern werden.“

Coach Buttig muss weiterhin auf Trio verzichten

Der Tabellendritte SV Henstedt-Ulzburg – am Sonnabend Kontrahent des RHC – gehört zweifellos dazu. „Für mich war Henstedt vor der Saison der Ligafavorit“, sagt Buttig und liefert die Begründung gleich mit: „Das ist eine eingespielte Truppe, die über ein richtig gutes Konterspiel verfügt.“

Erfolgreich mit dem Rostocker HC: Trainer Dominic Buttig (34). © Quelle: Stefan Ehlers

Ziel sei es, das Tempospiel der Schleswig-Holsteinerinnen zu unterbinden, verrät der 34-Jährige, der weiterhin auf die verletzten Martina Corkovic und Celin Kellert verzichten muss. Aenna Schult ist wieder fit, soll aber zunächst im Juniorteam, das zeitgleich im Landesderby bei der zweiten Mannschaft des SV Grün-Weiß Schwerin gefordert ist, Spielpraxis sammeln.

Dolphins müssen in diesem Jahr noch viermal ran

Mit dem Top-Spiel wird der Jahresendspurt eingeläutet. Vier Partien stehen für die Dolphins in diesem Jahr noch an: am Sonnabend beim SV Henstedt-Ulzburg, zu Hause gegen den VfL von 1850 Stade (26.11.) und den TSV Wattenbek (3.12.) sowie im Derby bei Grün-Weiß Schwerin (11.12.).

Sollte es weiterhin so gut laufen, werde der Verein nach Weihnachten das Saisonziel korrigieren, kündigt Dominic Buttig an. Trotz der tollen Zahlen: Vom Aufstieg spricht er (noch) nicht.