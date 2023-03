﻿Rostock Dolphins machen Staffelsieg mit Kantersieg perfekt

Das erste Etappenziel ist erreicht. Die Handballerinnen des Rostocker HC haben mit einem 43:18-Heimsieg über den Berliner TSC den Staffelsieg in der 3. Liga vorzeitig perfekt gemacht. So lief die Party.

Rostock. Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Mit Kronen auf den Häuptern und in Meistershirts ließen die Handballerinnen des Rostocker HC die Korken knallen. Trainer Dominic Buttig bekam eine Sektdusche. Dann zogen die Dolphins mit einer Polonaise durch die Fiete-Reder-Halle und sangen lautstark den Ballermann-Hit „Der Zug hat keine Bremse“. Es war der Auftakt für eine feucht-fröhliche Party mit Fans und Sponsoren.

Mit einem wahren Sturmlauf hatte der RHC zuvor den Tabellenvorletzten Berliner TSC mit 43:18 (21:11) abgefertigt, seine weiße Heimweste gewahrt und vorzeitig den Spitzenplatz in der Nord-Ost-Staffel der 3. Liga gesichert.

Es war ein souveräner und überzeugender Start-Ziel-Erfolg, den die Ostseestädterinnen am Sonnabend vor 416 begeisterten Zuschauern verbuchten. Das Team von Dominic Buttig, das mit Top-Torjägerin Lara Brezenci, Hanna Naussed, Liza Johannisson und Julia Hinz auf vier Spielerinnen verzichten musste, ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass es vorzeitig alles klarmachen will.

„Wir haben uns ganz fest vorgenommen, von der ersten Sekunde an Gas zu geben und keine Zweifel am Erfolg aufkommen zu lassen. Es war unser Ziel, den Staffelsieg vor unserem tollen Publikum endgültig zu holen, weil es sich in Rostock auch viel besser feiern lässt“, meinte Trainer Buttig mit einem Augenzwinkern.

Nicole Rotfuß verlängert Vertrag um ein Jahr

Nicole Rotfuß, die schon vor dem Anpfiff ihren Vertrag um ein Jahr verlängert hatte, mit einem Doppelpack und die wieder genesene Celin Kellert mit einem verwandelten Strafwurf brachten die Gastgeberinnen schnell mit 3:0 in Führung. Nach dem 6:4 (8.) zog der souveräne Spitzenreiter auf und davon. Nach dem 15:10 (22.) vernagelten die Gastgeberinnen ihren Kasten und enteilten bis zur Pause auf 21:11.

Die Gastgeberinnen setzten ihre Torjagd nach der Pause mit einem 8:0-Lauf zum 31:14 fort. Die Partie war längst entschieden. Der RHC strahlte von allen Positionen Spielfreude und Torgefahr aus. Insbesondere die achtfache Torschützin Britt Punzius, Nicole Rotfuß und Martina Corkovic (je 7) trafen immer wieder.

RHC startet Mitte April in die Aufstiegsrunde

Berlins Trainerin Stefanie de Beer erkannte den verdienten Rostocker Erfolg an: „Glückwunsch an den Meister! Großen Respekt, ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Aufstiegsrunde!“

Der RHC startet Mitte April mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Freiburg ins Aufstiegsrennen. Voraussichtlich am 22. April gastiert der Frankfurter HC in Rostock.

Für Dolphins ist der Saison-Endspurt ein Schaulaufen

Doch zuvor steht für den Staffelsieger im Saison-Endspurt ein dreiteiliges Schaulaufen an, zu dem auch das letzte Heimspiel am 25. März gegen den SV Henstedt-Ulzburg (18.30 Uhr) gehört. Dann soll die Party weitergehen.

RHC: Clasen, Peters – Pieth 5, Punzius 8, Reimer 4/1, Selle, Grützner 2, Kellert 3/2, Bunke 1, Strack 1, Corkovic 7/1, Köppen 2, Fränk 3, Rotfuß 7, Schult.

Siebenmeter: RHC 5/4, TSC 1/0.

Strafminuten: RHC 6, TSC 10.