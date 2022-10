﻿Rostock Dolphins stürmen an die Tabellenspitze

Weniger Licht und keine Heizung: So wird der Rostocker Weihnachtsmarkt im Energiesparmodus

In knapp drei Wochen wird der Rostocker Weihnachtsmarkt eröffnet – ohne Corona-Regeln, dafür mit Energie-Spaßmaßnahmen. Was das für Tanne, Mutzen, Glühwein und Weihnachtsdorf am Brink bedeutet.