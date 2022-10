﻿Rostock Dolphins: RHC-Torhüterinnen trainieren mit Ex-Europameister Mattias Andersson

Training mit einem Handball-Europameister – in diesen Genuss kamen die Torhüterinnen Sara Peters, Lucy Schelske und Lena Clasen vom Rostocker HC. So kam es zu der ungewöhnlichen Einheit.

Rostock. Der Deutsche Handballbund (DHB) führte am vergangenen Wochenende in Rostock einen Trainer-Lehrgang zur Verlängerung der A-Lizenz durch. Mit dabei waren auch Protagonisten des Rostocker HC. Dolphins-Trainer Dominic Buttig und RHC-Sportvorstand Ute Lemmel nutzten die Gunst der Stunde, um ihre A-Lizenz zu verlängern. Mit dabei war auch Wolfgang Dahlmann, Coach des Frankfurter HC, der am Sonnabend mit seinem Team in Rostock gastierte.

Auch die Torhüterinnen Sara Peters und Lena Clasen von den Dolphins und Lucy Schelske vom Juniorteam des Rostocker HC waren aktiv. Mattias Andersson, Torwarttrainer des DHB und des THW Kiel, demonstrierte den Lehrgangsteilnehmern in einer 90-minütige Einheit Schwerpunkte des Torwarttrainings.

Der ehemalige schwedische Nationaltorwart, der 2000 mit seinem Team den Europameistertitel gewinnen konnte, zeigte mit den drei RHC-Torhüterinnen verschiedene Übungen – unter anderem zu den Themen Koordination und Gleichgewicht.

Von Olaf Meyer