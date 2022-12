﻿Nach elf Siegen: Rostock Dolphins wollen im Derby das Dutzend voll machen

Elf Siege haben die Handballerinnen des Rostocker HC bereits verbucht. Im letzten Spiel des Jahres will der souveräne Drittliga-Spitzenreiter das Dutzend voll machen. Es geht zum Derby nach Schwerin.

Rostock. Folgt dem 25:24-Zittersieg über den TSV Wattenbek ein Erfolg im Derby? Das ist zumindest das Ziel der Handballerinnen vom Ros­tocker HC. Die Dolphins sind am Sonntag beim Landesrivalen SV Grün-Weiß Schwerin zu Gast (17 Uhr, Sporthalle Reiferbahn).

„Wir wollen unsere weiße Weste wahren und ungeschlagen in den Jahreswechsel gehen“, sagt RHC-Trainer Dominic Buttig. Ein Sieg im Derby gehöre zu jenen Punkten, die „auf unserer Saison-Agenda stehen“, meint der Coach.

Das Hinspiel hatten die Rostockerinnen mit 22:20 für sich entschieden. Es war der Anfang eines überraschenden Höhenfluges in der 3. Liga. Elf Spiele, elf Siege lautet die makellose Bilanz der Dolphins, die selbst im Falle einer Niederlage als souveräner Spitzenreiter der Staffel Nord-Ost überwintern werden.

Der RHC muss erneut auf die erkrankte Liza Johannisson, Aenna Schult und Celine Kellert (beide im Aufbautraining) verzichten. Johannisson und Schult sollen im ersten Spiel des neuen Jahres (14. Januar gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen) wieder mitwirken. Mit Linkshänderin Kellert, die sich einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, ist erst im Frühjahr zu rechnen.

Trainer Dominic Buttig: Mannschaft ist charakterlich gereift

Trainer Buttig ist dennoch guter Dinge. Dass seine Truppe gegen Wattenbek in der zweiten Halbzeit einen Fünf-Tore-Rückstand wettgemacht hat, „zeigt, dass sie charakterlich gewachsen ist“, meint der 34-Jährige. „Aber so etwas darf uns nicht zu oft passieren. Das wird nicht immer gut gehen“, warnt der Coach, der in der kommenden Woche das Trainingsprogramm reduzieren wird.

Am Montag steht für die Spielerinnen ein Vortrag zum Thema „Ernährung im Leistungssport“ auf dem Programm. Auch ein gemeinsamer Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist geplant, ehe sich die Mannschaft in den Weihnachtsurlaub (17. Dezember bis 2. Januar) verabschiedet.