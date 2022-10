﻿Ex-Seawolves-Profi Brad Loesing wird OZ-Experte

Während seiner Zeit bei den Rostock Seawolves galt Brad Loesing als Publikumsliebling. Nach seinem stillen Karriereende wechselt der 33-Jährige nun in die Rolle des OZ-Experten.

Rostock. Durch die eindrucksvollen wie mitreißenden Erfolge der Rostock Seawolves in der noch jungen BBL-Saison hält der Basketball-Boom in Rostock auch nach dem Aufstieg der Wölfe im vergangenen Mai in die höchste deutsche Spielklasse weiter an. Um das wachsende Interesse am Sport aufzufangen, hat sich die OSTSEE-ZEITUNG einen Experten ins Boot geholt.

Der Ex-Seawolves-Profi Brad Loesing verstärkt ab sofort die Sportredaktion und wird seine Kompetenzen einerseits einbringen, um die OZ-Leser rund um die Auftritte der Seawolves mit Analysen von Spielen und Gegnern zu informieren oder Einblicke in die Mannschaft zu liefern, die zu großen Teilen noch aus Akteuren besteht, mit denen Loesing selbst auf dem Parkett stand. Andererseits hat er es sich zum Ziel gesetzt, Licht hinter die doch recht komplexe Spielsystematik und das Regelwerk zu bringen, um Basketball einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.