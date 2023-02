﻿Rostock: Fußballer kollabiert beim Hallenturnier und muss wiederbelebt werden

Der Spieler ist beim Ü-40-Turnier der SG Motor Neptun Rostock in der Fiete-Reder-Halle zusammengebrochen. Der veranstaltende Verein hält sich bedeckt. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Hallenfußballturnier in Rostock hat es am Sonnabend einen medizinischen Notfall gegeben.

Rostock. Schock beim Hallenturnier: Am Sonnabend, 11. Februar, ist beim „Neptun-Cup“ in der Rostocker Fiete-Reder-Halle ein Fußballer kollabiert und musste wiederbelebt werden. Der Ü-40-Kicker wurde ins Krankenhaus transportiert. „Weil das Gerücht herumging: Es handelt sich nicht um einen Todesfall“, betonte Lars Möller, Abteilungsleiter Fußball beim veranstaltenden Verein SG Motor Neptun Rostock. Der Mann sei am Leben. Mehr wolle er aber nicht zu den Geschehnissen sagen, solange sich der betroffene Verein nicht selbst äußert.

Auch der Landesfußballverband (LFV) bestätigte den Notfall: „Es hat beim gestrigen Turnier laut Auskunft des Ausrichters einen medizinischen Notfall mit Reanimierungsmaßnahmen gegeben. Der betroffene Spieler hat anschließend wieder selbstständig geatmet, war allerdings weiterhin ohne Bewusstsein und wurde in diesem Zustand ins Krankenhaus transportiert und dort weiter behandelt“, teilte LFV-Sprecher Robert French am Sonntag mit.

Vereine wollen keine weiteren Infos herausgeben

Genaue Informationen über den Zustand des kollabierten Mannes gebe es nicht. „Die betroffenen Vereine haben sich in seinem und im Sinne seiner Familie darauf verständigt, zunächst keine weiteren ,Wasserstandmeldungen’ zum Befinden oder zur Vereinszugehörigkeit herauszugeben und bitten, dies zu respektieren. Sie hoffen, ebenso wie der LFV, zum jetzigen Zeitpunkt auf eine baldige Genesung des Spielers“, antwortete French weiter.

Laut OZ-Informationen soll es sich um einen Spieler des Sievershäger SV handeln. Verantwortliche des Vereins vom Rostocker Stadtrand waren für eine Stellungnahme dazu am Sonntag aber nicht zu erreichen.

Todesfall in Marieneher Sporthalle im Jahr 2015

Sollte sich bestätigen, dass es sich um einen Spieler des Sievershäger SV handelt, würden beim Verein schlimme Erinnerungen wach werden: Bereits im Februar 2015 war ein Ü-50-Kicker des SSV bei der Kreismeisterschaftsvorrunde ebenfalls in der Fiete-Reder-Halle in Marienehe zusammengebrochen und auf dem Feld gestorben.

Am Sonnabend und Sonntag wurden im Zuge des „Neptun-Cups“ mehrere Turniere in der Fiete-Reder-Halle ausgetragen – vom E-Junioren-Bereich bis hin zu den Alten Herren. Das laufende Ü-40-Turnier wurde nach dem Notfall abgebrochen. Die Wettbewerbe am Sonntag fanden dagegen wie geplant statt. „Auf Wunsch des betroffenen Vereins“, wie es von Seiten des Veranstalters hieß.