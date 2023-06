﻿Höhepunkt vor 8000 Zuschauern im Ostseestadion: Rostock Griffins empfangen Oldenburg Knights

Rostock. Die Vorfreude ist riesig. Im Ostseestadion, wo sonst die Zweitliga-Fußballer des FC Hansa Rostock auf Punktejagd gehen, werden am Sonnabend (10. Juni) die Rostock Griffins über den Rasen pflügen. In der German Football League 2 empfangen die Hanseaten in ihrem ersten Heimspiel der Saison Aufsteiger Oldenburg Knights. Kick-off ist um 18 Uhr. „Die Stimmung im Team ist super. Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung. Jeder will bei dem Spiel dabei sein“, versichert Griffins-Headcoach Markus Grahn.

Griffins-Coach: „Wird eine lehrreiche Erfahrung sein“

Von den Rängen erhoffen sich Spieler und Klubverantwortliche eine bisher nie da gewesene Unterstützung. Bereits vier Wochen vor der Partie stand fest, dass der bisherige Zuschauerrekord der Greifen-Footballer, der bei 4732 lag, pulverisiert wird. Es werden bis zu 8000 Stadionbesucher erwartet.

„Wir werden vor einer großartigen Kulisse spielen. Mit jedem Zuschauer wächst aber auch der Druck für die Jungs. Die Leute wollen schließlich einen erfolgreichen Auftritt der Griffins sehen“, weiß Grahn und ergänzt: „Wer Football spielt, muss auch lernen, mit Druck umzugehen. Für das Team wird es daher nicht nur ein schönes Event, sondern auch eine lehrreiche Erfahrung sein.“

Rostock Griffins bieten großes Rahmenprogramm

Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn öffnen die Stadiontore. Es wird ein buntes Programm geben. Mehr als 300 Cheerleader aus Rostock, Schwerin, Greifswald, Lübeck und Dresden wollen für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen. Auf dem Stadionvorplatz werden einzelne Gruppen ihre Übungen präsentieren. Bei der großen Eröffnung vor dem Anpfiff wollen sie die Zuschauer mit Choreografien, Sprüngen und Pyramiden gemeinsam begeistern. „Es wird die größte Cheerleader-Show, die es in Deutschland jemals gab“, blickt Lisa Upleger, Chefin der Griffins-Cheerleaderinnen, freudig voraus.

Die Cheerleaderinnen der Rostock Griffins wollen beim Highlightspiel gegen Oldenburg für gute Stimmung sorgen. © Quelle: Bert Scharffenberg

In der Halbzeitpause folgt dann noch ein Auftritt der Predators Rostock. Die Sportlerinnen des SV Dynamo Rostock und die Griffins bilden die größten Cheerleader-Gruppen der Hansestadt. „Wir wollen den Teams, die wir eingeladen haben, eine große Bühne bieten. Sie haben es verdient, sich vor so einer Kulisse zu präsentieren“, meint Upleger.

Headcoach Markus Grahn erwartet spannende Partie

Headcoach Grahn ist begeistert von den unzähligen Attraktionen. „Das ist etwas ganz Besonderes. Den Fans wird viel geboten. Für viele ist es eine super Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, wie cool Football ist. Es ist ein absolutes Familienevent“, sagt der 54-Jährige.

Neben den zahlreichen Highlights am Rande der Partie geht der Trainer auch von einem spannenden Spiel aus. Beide Mannschaften konnten ihr erstes Saisonspiel gewinnen. „Es wird schwierig für uns“, legt sich Markus Grahn fest und ergänzt: „Dadurch, dass sie Aufsteiger sind, haben sie lange kein Spiel mehr verloren und sind sehr motiviert. Sie haben explosive Offensivspieler und überzeugen mit gutem Passspiel. Sie werden alles dafür geben, sich in der Liga zu etablieren.“

