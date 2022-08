German Football League 2: Nur mit einem Sieg haben die Huskies, das Tabellenschlusslicht aus Hamburg, noch eine geringe Chance auf den Klassenerhalt. Auch die Rostocker Griffins stecken mitten im Abstiegskampf. Am Sonnabend treten die Mannschaften im Leichtathletikstadion gegeneinander an.

Rostock. Wenn die Rostock Griffins am Sonnabend im heimischen Leichtathletikstadion auf Tabellenschlusslicht Hamburg Huskies treffen, dann geht es um einiges – Abstiegskampf pur in der German Football League 2. „Ich hoffe alle geben Gas, um den Griffins zu verhelfen in der Liga zu bleiben“, meint Headcoach Markus Grahn.

Die Ostseestädter (4:10 Punkte) stehen in der Tabelle der Gruppe Nord aktuell auf dem sechsten Rang, einen Platz vor der Abstiegszone. Deutlich bedrohlicher ist die Lage hingegen für die Gäste aus Hamburg (0:14). Sie konnten im bisherigen Saisonverlauf noch keinen Sieg einfahren. Als Tabellenletzter haben sie nur noch eine geringe Chance auf den Klassenerhalt. Ein Sieg in Rostock ist für die Huskies somit Pflicht.