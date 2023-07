﻿Nach Sieg über Solingen Paladins: Rostock Griffins sind zurück in der Erfolgsspur

Rostock. Top-Stimmung trotz Dauerregen: In der German Football League 2 haben die Rostock Griffins am Sonnabend einen souveränen 52:20 (10:0, 7:7, 14:6, 21:7) - Erfolg über die Solingen Paladins gefeiert. „Das war ein klasse Auftritt“, lobte Griffins-Headcoach Markus Grahn.

Nach der 26:46-Nierderlage bei den Düsseldorf Panther wollten die Ostseestädter gegen die Paladins eine Reaktion zeigen – mit Erfolg. Vor 850 Zuschauern im Rostocker Leichtathletikstadion waren sie von Beginn an spielbestimmend. Calum Davidson ließ die Hausherren im ersten Viertel nach einem gefangenen Pass jubeln. Kurze Zeit später versenkte Jonas Beumer ein Fieldgoal aus 36 Yards. Die Rostocker gingen mit 10:0 in Führung.

Effektives Angriffsspiel lässt Rostock Griffins jubeln

Auch im zweiten Durchgang spielten die Hanseaten weiter munter auf Angriff. Julian Hagen erhöhte nach erfolgreichem Laufspielzug. Kurz vor der Halbzeit konnten die Gäste dann aber noch erstmals punkten. Mit 17:7 ging es in die Pause.

Die Greifen-Footballer ließen sich nicht beirren und behielten weiter die Oberhand. Per Doppelschlag stellte Quarterback Isaiah Weed, der gegen die Rheinländer insgesamt 13 seiner 19 Pässe anbrachte, auf 31:7.

Zwar konnten die Gäste zum Ende des dritten Viertels noch mal verkürzen. Die Rostocker ließen jedoch nichts mehr anbrennen. Im vierten Abschnitt konnten sie durch Beumer und den doppelt erfolgreichen Hagen auf 52:13 wegziehen. „Die Defensive hat einen guten Job gemacht. Auch die Offensive hat super funktioniert. Rund um eine gute Geschichte“, resümierte Trainer Grahn.

Rostock Griffins seit einem Jahr ungeschlagen

Kurz vor dem Spielende erzielten die Paladins noch einen weiteren Touchdown zum 20:52. Das änderte aber nichts mehr am Ausgang der Partie. Durch den Erfolg sind die Rostocker vor heimischer Kulisse nun schon seit einem Jahr ungeschlagen.

Nun geht es für die Greifen in eine zweiwöchige Sommerpause, ehe sie am 22. Juli zum Ostseederby bei den Lübeck Cougars gastieren. „Wir bereiten uns akribisch auf das nächste Spiel vor“, meint Markus Grahn. „Die Aufgabe der Jungs ist es, in der Zwischenzeit nicht faul am Strand zu liegen, sondern zu regenerieren und sich fitzuhalten.“

