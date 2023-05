﻿Neu bei den Rostock Griffins: Isaiah Weeds Reise vom Pazifik an die Ostsee

Quarterback aus Seattle

Für eine Football-Karriere in den USA reichte es nicht bei Isaiah Weed. Also packte er 2019 seine Sachen und kam nach Europa. Nun ist der 25-Jährige neuer Spielmacher beim Zweitligisten Rostock Griffins. Was ihm der Verein bietet, welche Ziele er hat und welche Rolle eine deutsche Frau in seinem Leben spielt

