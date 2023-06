﻿Großes Spektakel im Ostseestadion: Rostock Griffins ziehen positive Bilanz

Täglich aktuell

Hansa Rostock: Ex-Coach Jens Härtel übernimmt bei Zweitliga-Konkurrenten – alle News zum FCH

In November 2022 wurde Jens Härtel beim FC Hansa Rostock entlassen. Nun hat der Trainer einen neuen Job in der 2. Bundesliga. Am Sonntag unterschrieb der 54-Jährige bei Eintracht Braunschweig.