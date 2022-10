Bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Frankreich war sie der Star des deutschen Teams: Lea Sophie Friedrich sorgte mit zwei Gold- und einer Silbermedaille für Furore. Dabei ging sie an ihre Grenzen und darüber hinaus. Was die 22-Jährige aus dem westmecklenburgischen Dassow so stark macht und wie nach ihrem insgesamt siebten WM-Titel jetzt weitergeht.