﻿Rostock Piranhas beurlauben Coach Chris Stanley

Tag 6 im Trainingslager von Hansa Rostock: Profis absolvieren Indoor-Einheit

Für die Zweitliga-Fußballer des FC Hansa Rostock ging es am Mittwoch in den Indoor-Bereich des Gloria-Sport-Centers im türkischen Belek. Los ging es mit einer Kraft-Einheit. Danach versuchten sich die Ostseestädter noch in anderen Sportarten.