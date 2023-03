﻿Nach turbulenter Saison: Rostock Piranhas planen Team der Zukunft

Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Lenny Soccio befinden sich die Rostock Piranhas bereits in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Der Eishockey-Oberligist will ein Team aufbauen, das die Fans begeistert.

Rostock. Wenn Ecco Weber, Hallensprecher des Eishockey-Oberligisten Rostock Piranhas, nach einem REC-Treffer in seiner unnachahmlichen Art „Tor in der Schillingallee!“ brüllt, herrscht bei den Fans meist gute Laune. In der abgelaufenen Spielzeit war dies in den 28 Heimspielen jedoch nur 91 Mal der Fall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In 56 Partien gingen die Raubfische nur 14 Mal als Sieger vom Eis. Mit einer 4:8-Heimniederlage gegen die Hannover Indians beendeten sie am Sonntag als Tabellenvorletzter die Hauptrunde. Auf ihrem Punktekonto eine Ausbeute von gerade einmal 39 Zählern. „Wir sind natürlich unzufrieden mit dieser Saison“, meint Vizepräsident Christian Trems.

Rostock Piranhas mit zweitschlechtester Defensive

Für das Vorstandsmitglied der Hanseaten habe das schlechte Abschneiden viele Faktoren. Ein Punkt würde dabei aber besonders herausstechen. „Unsere größte Schwachstelle war in dieser Saison die Defensive. Wir haben einfach zu viele Tore kassiert und unsere Goalies im Stich gelassen“, hadert Trems. 285 Mal zappelte der Puck im REC-Gehäuse. Nur Schlusslicht Krefelder EV bekam noch mehr Gegentreffer (305).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Anfang Januar gelang es den Ostseestädtern lediglich, neun Siege aus 39 Partien einzufahren – zu wenig. Die Offiziellen zogen einen Schlussstrich und beurlaubten den bisherigen Trainer Chris Stanley. „Auch wenn es uns menschlich sehr schwergefallen ist, hat es sportlich zwischen dem Team und dem Trainer nicht gepasst. Wir waren gezwungen, darauf zu reagieren“, meint Trems.

Trainerwechsel: Lenny Soccio folgte auf Chris Stanley

Nach zwei Partien, in denen der verletzte Angreifer Brett Parnham interimsmäßig das Zepter an der Bande übernahm, konnten die Hanseaten mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Leonard „Lenny“ Soccio eine absolute Wunschlösung als neuen Chefcoach präsentieren.

Lenny Soccio (55) ist seit Mitte Januar Trainer der Rostock Piranhas. © Quelle: verein

Der 55-jährige Deutsch-Kanadier, der zu den profiliertesten Trainern in der Oberliga Nord zählt, hatte die Aufgabe, die Piranhas vor dem Abstieg zu bewahren – mit Erfolg. Anfang März gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) nämlich bekannt, dass er die Play-downs, in denen Schlusslicht Krefeld in einer Serie „Best of seven“ gegen den REC als Tabellenvorletzter angetreten wäre, absetzt. Der Verlierer dieses Duells wäre abgestiegen. Dazu kam es aber nicht, da vorab kein Regionalligist das Interesse an einem Aufstieg bekundete.

Auch im Allgemeinen zahlte sich der Trainerwechsel aus: Nach Startschwierigkeiten war bei den Raubfischen von Spiel zu Spiel eine Steigerung erkennbar. In den 16 Partien seit dem Amtsantritt von Soccio konnten sie immerhin fünf Siege einfahren. Zudem bestätigte der ungarisch-kanadische Angreifer Keegan Dansereau seine Torjäger-Qualitäten. Er erzielte 55 Saisontore. Kein anderer Spieler der Liga traf öfter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Planungen für die neue Saison laufen

Auch fortan gehen Trainer und Verein gemeinsame Wege. Vor dem letzten Saisonspiel gegen die Hannover Indians, dem Ex-Verein von Soccio, verkündete der REC die Vertragsverlängerung des 55-Jährigen um ein Jahr. „Ich sehe das Potenzial für den Eishockeysport in Rostock und das möchte ich in den kommenden Monaten entwickeln“, blickt der Coach voraus. „Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die die Fans begeistert. Wegen dieser Perspektive habe ich mich für die Piranhas entschieden.“

Lesen Sie auch

Christian Trems ist überzeugt von der Arbeit des in Ontario geborenen Trainers. „Auch wenn uns das Ziel Klassenerhalt vom DEB abgenommen wurde, können wir am Ende behaupten, dass wir mit Lenny die bestmögliche Lösung für uns gefunden haben“, sagt Trems zufrieden: „Er hat in kurzer Zeit mit Erfolgen seine Qualitäten bewiesen. Wir sind glücklich, dass wir die kommende Saison gemeinsam angehen.“