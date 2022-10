﻿Kellerduell voraus: Rostock Piranhas gastieren bei den Füchsen Duisburg

Eishockey-Oberliga Nord: Das Tabellenschlusslicht Rostock Piranhas will beim punktgleichen Aufsteiger Füchse Duisburg seine Negativserie beenden und nach drei Niederlagen in Folge wieder jubeln.

Rostock. Letzter gegen Vorlezter heißt es am Freitagabend, wenn die Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord ab 19.30 Uhr bei den Füchsen Duisburg gastieren. Schlusslicht REC will dann beim Aufsteiger aus Nordrhein-Westfalen seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge beenden und den Bock umstoßen.

„Duisburg hat ein junges und hungriges Team. Das wird ein schweres Spiel“, meint Piranhas-Coach Chris Stanley. Beide Teams konnten bislang zwei Punkte einfahren. Die Rostocker konnten eines ihrer sechs bisherigen Partien in der Verlängerung für sich entscheiden (3:2 gegen Black Dragons Erfurt). Die Duisburger sind hingegen noch sieglos. Zweimal unterlagen sie in der Verlängerung und erspielten sich so ebenfalls zwei Zähler.