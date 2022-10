﻿Rostock Piranhas: „Nur ein schmaler Grat zwischen Sieg und Niederlage“

Rostock. Eisige Stimmung beim Eishockey-Oberligisten Rostock Piranhas? Fehlanzeige! Trotz zuletzt fünf Niederlagen in Folge blickt der Tabellenvorletzte weiter positiv voraus. „Die Stimmung ist immer gut“, meint REC-Coach Chris Stanley und ergänzt: „Wir lernen aus unseren Fehlern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag hatten die Hanseaten beim Spitzenreiter Hannover Scorpions das Nachsehen (5:8). Dennoch gab es einige Lichtblicke. So gelang es den Ostseestädtern in Unterzahl zwei Treffer zu erzielen. „Wir müssen einen Weg finden, wie wir es schaffen unsere gute Leistung über die gesamte Spieldauer hinweg aufrechtzuerhalten“, räumt Stanley ein.

Rostock Piranhas treffen auf Topteams.

Doch auch die bevorstehenden Aufgaben für die Raubfische werden nicht einfacher. Zunächst empfangen sie am Freitagabend ab 20 Uhr die drittplatzierten Tilburg Trappers aus den Niederlanden in der Rostocker Eishalle. Am Sonntagabend gastieren sie dann ab 18.30 Uhr bei den viertplatzierten Herner EV Miners. „Tilburg ist immer stark. Sie kommen mit viel Tempo und Druck“, weiß der Deutsch-Kanadier und führt fort: „Herne ist eine talentierte Truppe und hat einen starken Torwart.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz der kniffligen Ausgangslage behält Chris Stanley die Ruhe. „Jeder in der Liga ist schlagbar. Es ist nur ein schmaler Grat zwischen Sieg und Niederlage“, meint der Trainer.