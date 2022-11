﻿Rostock Piranhas: So will der Klub aus dem Tabellenkeller kommen

Rostock. Der Bann ist gebrochen: Nach sieben Niederlagen in Folge erkämpften die Rostock Piranhas den langersehnten Sieg in der Eishockey-Oberliga Nord. Am vergangenen Dienstag setzte sich der Tabellenvorletzte in einer packenden Begegnung gegen die drittplatzierten Herner EV Miners nach Penaltyschießen durch (5:4).

„Der Erfolg war ganz wichtig“, betont REC-Vizepräsident Christian Trems: „Die Jungs haben diesen Sieg für ihre Moral gebraucht. Es war auch nicht irgendein Gegner, sondern ein Topteam – das muss jetzt in den Köpfen hängen bleiben.“

In ihren 16 bisher absolvierten Partien konnten die Raubfische lediglich drei Siege einfahren (zwei nach Verlängerung). 13 Mal gingen sie leer aus – schlechter war keine andere Mannschaft in der Liga.

Trotz der ernüchternden Bilanz blickt der REC-Vorstand positiv voraus. „Wir haben individuelle Klasse“, meint Trems. „Wenn alle über die gesamte Spieldauer hart arbeiten, dann können wir Erfolge einfahren und unsere Stärken gezielt einsetzen.“

Ausfälle warfen die Piranhas in der Saisonvorbereitung zurück

Die Ursache für den miserablen Saisonstart sieht der Vizepräsident in den zahlreichen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen während der Saisonvorbereitung. „Wir konnten die Zeit nicht nutzen. Es kam nicht einmal vor, dass die gesamte Mannschaft auf dem Eis stand“, erinnert Trems an de Zeit vor dem Liga-Start.

Es sei schwer gewesen, den Rückstand aufzuholen, weil der Spielrhythmus mit oftmals drei Partien pro Woche sehr hoch gewesen sei und die Hanseaten seit Beginn der Hauptrunde kaum Zeit fürs Training gehabt hätten, beschreibt Trems das Dilemma.

REC-Anhänger hatten nach den Pleiten der vergangenen Wochen den Rauswurf von Coach Chris Stanley gefordert. Für den Vorstand der Ostseestädter sei die Entlassung des Deutsch-Kanadiers aber zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen. „Wir haben uns im Sommer bewusst entschieden, weiter mit Chris zu arbeiten. Er hat ein großes Netzwerk und in seiner Zeit als Spieler bereits mehrfach bewiesen, was für einen enormen Kampfgeist er hat. Er weiß, worauf es ankommt“, begründet Trems das große Vertrauen in den Coach.

REC-Vorstand stärkt Trainer Chris Stanley den Rücken

Die Fans würden nicht sehen, dass Stanley viel und hart arbeitet. „Nach Heimspielen setzt er sich direkt an die Videoanalyse und verlässt manchmal erst um 3 Uhr morgens die Kabine“, berichtet der Vizepräsident. Dass die Piranhas in den zurückliegenden sieben Ligaspielen zudem ausschließlich auf Topteams getroffen seien, werde im Nachhinein übersehen. Trems: „Das waren ganz sicher keine Aufbaugegner.“ Stanley soll in Ruhe weiterarbeiten können. „Wir werden auch in Zukunft weiter hinter Chris stehen“, verspricht das Vorstandsmitglied.

Trotz Fehlstarts halten die Piranhas am Saisonziel, den Play-offs, fest. Mit sieben Zählern beträgt der Rückstand auf den sechsten Platz, der die direkte Play-off-Teilnahme bedeutet, schon 22 Zähler.

Trotz der schlechten Ausgangslage strahlt Christian Trems nach außen Ruhe aus. „Vor uns liegen noch 40 Partien. Es gilt, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wir wollen uns langsam aus dem Tabellenkeller herausarbeiten.“

Sperre: REC-Stürmer muss lange pausieren

Am Wochenende stehen den Piranhas die nächsten beiden Bewährungsproben bevor: Sie gastieren am Freitag beim Tabellensechsten Hannover Indians, ehe sie am Sonntag (19 Uhr) die Halle Saale Bulls in der Rostocker Eishalle empfangen.

Thomas Voronov wird den Piranhas fehlen: Der Rostocker Stürmer wurde nach einer „unglücklichen Kollision mit dem Schiedsrichter“ im Spiel am vergangenen Sonntag – so heißt es auf der Internet-Seite des REC – vom Verband für fünf Spiele gesperrt.