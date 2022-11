﻿Rostock Piranhas streben gegen Duisburg und Krefeld sechs Punkte an

Eishockey-Oberliga Nord: Die Raubfische wollen nach ihrem jüngsten Erfolg jetzt doppelt nachlegen und gegen Duisburg und Krefeld wichtige Zähler sammeln, um in der Tabelle aufzurücken.

Rostock. Die Aufgabenstellung ist klar: Die Rostock Piranhas benötigt in der Eishockey-Oberliga Nord dringend weitere Zähler, um in der Rangliste aufrücken zu können und den Tabellenkeller zu verlassen.

Die nächste Chance bietet sich dem Vorletzten am Freitagabend. Dann gastieren ab 20 Uhr die Füchse Duisburg in der Schillingallee. Am Sonntag folgt ab 17.15 Uhr das Auswärtsspiel beim Schlusslicht Krefelder EV.

Geschlossene Teamleistung soll Piranhas zum Erfolg führen

Zuletzt bewiesen die Raubfische eine Menge Moral: Am vergangenen Sonntag gelang es ihnen nach Rückstand die Partie gegen die Hammer Eisbären mit einer kämpferischen Leistung noch zu drehen und am Ende als Sieger vom Eis zu gehen. Nun sind die Ostseestädter gefordert, mit ähnlich viel Herzblut zu agieren. „Ich hoffe, dass das positive Erlebnis den Jungs Kraft und einen Aufschwung gegeben hat“, meint REC-Vizepräsident Christian Trems und ergänzt: „Sie müssen dies nun in ihren Köpfen umsetzen. Diese Siege sind nur mit einer geschlossenen Teamleistung möglich.“