Eishockey-Oberligist Rostock Piranhas hat zum Start der Saisonvorbereitung das Nachsehen. Gegen die Hammer Eisbären unterliegen die Raubfische mit 2:3 nach Verlängerung. REC-Coach Lenny Soccio lobt den Teamgeist seiner Mannschaft.

