﻿Rostock Piranhas weiter auf der Suche nach ihrer Form

Die Niederlagen-Serie der Rostock Piranhas hält an. Am Sonntag unterlagen sie den Herne EV Miners. Am Dienstag kommt es zum direkten Rückspiel. Mit dabei ist dann ein US-Neuzugang für den Angriff.

Rostock. Der Negativlauf der Rostock Piranhas nimmt kein Ende. Am Sonntag unterlagen die Raubfische den Herner EV Miners mit 2:6 (0:2, 1:2, 1:2). „Einfach frustrierend“, heißt es in einer Mitteilung der Ostseestädter auf ihren Social-Media-Kanälen. Für den REC war es die siebte Niederlage in Folge. Sie stehen weiterhin auf dem vorletzten Platz in der Tabelle.

Am Dienstagabend wollen die Hanseaten den nächsten Versuch starten, sich aus ihrer Krise zu befreien. Im direkten Rückspiel treffen sie dann vor heimischen Publikum erneut auf Herne. Bereits vor der Partie am Sonntag hatte REC-Coach Chris Stanley gewarnt, dass die Kufencracks aus dem Ruhrgebiet eine talentierte Truppe sind und einen starken Goalie haben. Nun wollen die Rostocker ihre Fehler aus dem jüngsten Aufeinandertreffen wettmachen und gegen den Tabellendritten als Sieger vom Eis gehen.

Mit dabei wird aller Voraussicht nach dann auch wieder Matthew Barry sein. Die Hanseaten haben auf die aktuell andauernde Verletzung von Spielmacher Brett Parnham reagiert und mit dem US-amerikanischen Angreifer einen Ersatz verpflichtet. Im Heimspiel gegen die Tilburg Trappers am vergangenen Freitag (2:7) gab der Rechtsschütze, der bereits in der höchsten US-College-Liga spielte, sein Debüt. Er soll fortan für mehr Gefahr im REC-Angriff sorgen.