﻿Rostock Piranhas wollen gegen Moskitos Essen positiven Lauf ausbauen

Eishockey-Oberliga Nord: Die Raubfische konnten zuletzt dreimal in Folge punkten. Nun wollen sie gegen ihren Tabellennachbar nachlegen. REC-Coach Chris Stanley spricht von einem „Sechs-Punkte-Spiel“.

REC-Trainer Chris Stanley will mit den Piranhas in der Tabelle nach hochklettern.

Rostock. Es geht voran! Nach dem trostlosen Saisonverlauf der Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord, tauen die Raubfische allmählich auf. Zuletzt gelang es den Ostseestädtern in drei Spielen in Folge zu punkten (2 Siege, 1 Niederlage nach Overtime) „Die Stimmung ist relativ gut. Mit der Ausbeute aus den vergangenen Spielen können wir ganz zufrieden sein“, meint REC-Vizepäsident Christian Trems.

Nun wollen die Hanseaten nachlegen. Am Mittwochabend empfangen die Rostocker (14. Platz/24 Punkte) Tabellennachbar Moskitos Essen (13./28). Anbully in der Eishalle Schillingallee ist um 20 Uhr. „Das ist eine wichtige Partie für uns“, meint Piranhas-Coach Chris Stanley und ergänzt: „Essen hat drei gute Sturmreihen. Wir müssen defensiv kompakt stehen.“

In den bisherigen zwei Aufeinandertreffen in dieser Saison, hatten die Stanley-Schützlinge jeweils auswärts das Nachsehen (2:6, 3:5). Vor heimischer Kulisse soll sich das nun ändern. „Wir wollen Erfolg haben und in der Tabelle klettern“, meint der REC-Trainer und betont: „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für uns.“