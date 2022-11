﻿Rostock Piranhas wollen gegen Topteam Hannover Indians bestehen

Pizzeria da Fabio in Boltenhagen – Deshalb ist der kleine Italiener so beliebt

Wer in Boltenhagen eine leckere Pizza essen möchte, geht gern in das kleine Restaurant von Fabio Olivieri. In der Pizzeria da Fabio ist es so lecker, weil Nonna Gerarder Olivieri hier die Rezepte von „la Familia“ mit einfließen lässt und als italienische Oma ihren Enkelsohn mit Liebe und Leidenschaft zum Pizzabacken angesteckt hat.