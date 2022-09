﻿Rostock Piranhas wollen nach erstem Saisonsieg doppelt nachlegen

Rostock. Positive Energie bei den Rostock Piranhas: In der Eishockey-Oberliga Nord konnten die Raubfische nach zwei Auftaktniederlagen am Dienstag ihren ersten Saisonsieg einfahren (3:2 n.V. gegen Black Dragons Erfurt). Nun wollen die Ostseestädter am Wochenende doppelt nachlegen. Am Freitagabend empfangen sie die Hammer Eisbären in der Eishalle Schillingallee (20 Uhr). Am Sonntag folgt die Auswärtsaufgabe bei der EG Diez-Limburg (18.30 Uhr).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen ganz klar die nächsten Punkte einfahren“, meint Christian Trems. Der REC-Vizepräsident warnt davor einen ähnlich schlechten Start, wie in der Vorsaison hinzulegen. Die Piranhas hatten ihre ersten sechs Partien verloren. „Wir waren von Beginn an in der Tabelle abgeschlagen. So eine Durststrecke gilt es zu verhindern. Wir wollen uns jetzt im Mittelfeld etablieren.“

REC-Vizepräsident sieht Verbesserungspotential

Trotz des jüngsten Erfolges sieht das Vorstandsmitglied noch Verbesserungspotenzial. „Wir müssen unser Zusammenspiel weiter verbessern. Es ist noch nicht optimal.“, meint Trems. Das läge vor allem daran, dass der REC in der Vorbereitung aufgrund von Ausfällen nicht ein einziges mal mit voller Kapelle auf dem Eis war und durch die aktuell engen Abstände der Spiele nur wenig Zeit zum trainieren hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch blicken die Hanseaten positiv voraus. In der Vergangenheit haben die Rostocker sowohl gegen die Kufencracks aus Hamm als auch aus Diez bewiesen, dass sie Erfolge feiern können. „Wenn bei uns alles passt, dann kann es ein Sechs-Punkte-Wochenende werden“, meint Trems optimistisch.