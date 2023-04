﻿RGC Hansa feiert Titelgewinn beim European Goalball Grand Prix

Rostock. Jubel, Trubel, Heiterkeit: Am Osterwochenende feierte der RGC Hansa beim European Goalball Grand Prix in der heimischen Rostocker Ospa-Arena den Titelgewinn.

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben alle Spiele gewonnen“, meinte RGC-Coach Mario Turloff und betonte: „Das war keineswegs ein Selbstläufer für uns. Alle sechs Teammitglieder wurden gebraucht und haben eine tolle Leistung abgeliefert. Sie haben die Stadt Rostock in einem ausgeglichenen Turnier prima repräsentiert.“

Das Team des RGC Hansa bejubelt den Sieg des European Goalball Grand Prix. © Quelle: EGCA

RGC Hansa lässt Goalball-Gegnern keine Chance

Zum Auftakt der Vorrunde feierten die Ostseestädter am Freitagabend einen knappen Erfolg gegen das dänische Team Blinde og Svagsynedes Idrætsforening (BSI) aus Kopenhagen (9:8). Auch am Sonnabend konnten die Hanseaten überzeugen. Sowohl in den Partien gegen die griechischen Mannschaften Ionas GC Athen (14:5) und Kleio Thessaloniki SCPD (9:7) als auch im Duell mit der französischen Truppe CSAVH Lyon (13:5) folgten weitere Erfolge.

Der RGC Hansa war auch am Sonntag nicht zu stoppen. Im letzten Vorrundenspiel setzten sie sich gegen das finnische Team Old Power aus Espoo durch (12:4) und qualifizierten sich als ungeschlagener Spitzenreiter für das Endspiel. Im Finale trafen die Hanseaten erneut auf den zweitplatzierten Ionas GC aus Athen. Abermals behielten sie die Oberhand. Die Rostocker gewannen souverän mit 7:3 und bejubelten ausgelassen den Gesamtsieg.

52 000 Zuschauer im Livestream verfolgen Finale in Rostock mit

Erstaunlich: Den Titelgewinn der Ostseestädter verfolgten in einem Livestream auf der Online-Plattform TikTok circa 52 000 Zuschauer live mit. Der sehbehinderte Influencer Erdin Ciplak, besser bekannt als Mr. BlindLife, folgte der Einladung der Rostocker und besuchte den Grand-Prix. Der 37-Jährige war bei jedem Spiel des RGC Hansa in der Halle mit dabei und ließ seine Community am Erfolg der Hanseaten mit einer Übertragung des Endspiels teilhaben.

Als „Mr. BlindLife“ erreicht Influencer Erdin Ciplak mit seinen Videos regelmäßig über hunderttausend Menschen. © Quelle: privat

„Das war natürlich bombastisch. Das sind Verhältnisse, die wir vorher nicht kannten“, meinte Turloff: „Für unseren Sport ist das eine große Anerkennung. Mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.“

Neben dem Titelgewinn räumten die Ostseestädter auch in den Einzelauszeichnungen voll ab. Mit neun Treffern wurde Charlotte Kaercher weibliche Topscorerin. Celeste Troost wurde beste Spielerin des Turniers. Zudem wurde Top-Torschütze John Turloff (41 Treffer), Sohn von Trainer Mario, als wertvollster Spieler des Grand Prix ausgezeichnet. „Dass wir da so abräumen, sagt ganz viel über die Teamleistung aus. Alle sechs Spieler haben einen großen Anteil an diesem Erfolg“, lobte der Coach.

RGC Hansa richtet Blick auf kommende Aufgaben

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Akteuren des RGC Hansa jedoch nicht. Sie haben ein straffes Programm vor sich. Vom 14. bis 16. April treten sie im dänischen Odense bei zwei Turnieren an. Am 22. April folgen die Rostocker Para-Games. In der Sporthalle der CJD Christophorusschule findet dann neben einem Regionalturnier auch ein Länderspiel zwischen Deutschland und Dänemark mit RGC-Beteiligung statt. Am 13. Mai startet die Bundesliga-Saison in Marburg.

RGC Hansa: Troost, J. Turloff, Kaercher, Medvianov, Zholudev, Glasenapp.