Seawolves: 1300 Dauerkarten sind schon verkauft

Rostock. Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat für die Saison 2023/24 bisher 1300 Dauerkarten für die etwa 4500 Zuschauer fassende Rostocker Stadthalle abgesetzt. Das teilte der Klub am Montag (26. Juni) mit – es war der Zeitpunkt, an dem das exklusive Vorkaufsrecht für Vereinsmitglieder und Dauerkarten-Besitzer der Vorsaison endete.

„Es ist toll zu sehen: unsere langjährigen Dauerkartenbesitzer und Mitglieder sind auch in der nächsten Saison mit geballter Power dabei“, bewertet Klubchef André Jürgens den Verkaufstart. „Die Vorfreude auf unsere zweite Saison in der 1. Basketball Bundesliga ist jetzt schon riesig. Das ist nach einer unvergesslichen Premierensaison mit so vielen spannenden Begegnungen in unserer Wolfshöhle und mitreißenden Momenten aus meiner Sicht auch kein Wunder”, sagt er. Am Montag hat die zweite Phase, der freie Dauerkartenverkauf, begonnen.

Die Dauerkarten gelten für die 17 Heimspiele der Bundesliga-Hauptrunde und beinhalten zudem ein Vorkaufsrecht für die Playoffs, falls die Seawolves sich qualifizieren sollten. Zudem sind die Dauerkarten nicht personengebunden, also auf andere übertragbar.

