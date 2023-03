5 mal 2 Eintrittskarten für Seawolves-Heimspiel gegen Würzburg zu gewinnen

Für den Aufsteiger aus MV liegt die Meisterrunde der Basketball-Bundesliga in Reichweite. Am Sonnabend ist mit Würzburg ein direkter Konkurrent zu Gast in der Rostocker Stadthalle. Die OZ verlost zehn Tickets.

Die Rostock Seawolves empfangen am Sonnabend die Würzburg Baskets.

Rostock. Seawolves-Zeit in der Rostocker Stadthalle: Am kommenden Sonnabend (25. März/20.30 Uhr) empfängt der Basketball-Bundesligist die Würzburg Baskets. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge möchte das Team von Cheftrainer Christian Held seine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Play-offs weiter verbessern – mit einem Sieg gegen die Würzburger und großer Unterstützung der Fans.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rostocker Auswärtssieg bei Brose Bamberg war ganz stark erkämpft. Einmal mehr haben die Wölfe unter Beweis gestellt, dass sie auch vermeintlich favorisierte Gegner bezwingen können. Klappt das abermals am Sonnabend?

Die OZ verlost für das Duell insgesamt fünf mal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie unsere Gewinnspielfrage beantworten, nehmen Sie an der Verlosung teil. Das Quiz endet am kommenden Donnerstag, 23. März, um 15 Uhr. Die Gewinner werden unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.