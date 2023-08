﻿Neuzugang der Rostock Seawolves: Ohne Basketball wäre ich im Knast oder tot

Birstonas. Noch vor zwei Wochen lebte Matt Bradley in San Bernadino. In seiner Heimatstadt im Bundesstaat Kalifornien hielt er sich fit. „Ich hatte mich gedanklich darauf eingestellt, in der kommenden Saison in der G-League zu spielen.“ Dann rief sein Agent an und berichtete vom Angebot aus Deutschland.

Bei den Rostock Seawolves war mit Jordan Roland ein wichtiger Spieler verletzt ausgefallen – eine Chance für den Amerikaner. „Ich habe mir alles angehört, überlegt und mich mit meiner Freundin beraten“, berichtet Bradley. Am Ende stand innerhalb von ein paar Tagen die Entscheidung fest. Der Shooting Guard unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Erstligisten – selbst im schnelllebigen Basketball-Geschäft ein Blitztranfer.

Europa-Premiere: Alles neu für den 24-Jährigen aus den USA

Am vergangenen Sonnabend, nur ein paar Stunden nach seiner Landung in Deutschland, machte sich der Neuzugang beim Seawolves-Testspiel gegen die Berlin Braves mit den neuen Kollegen bekannt. Am Dienstag darauf flog er dann mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Litauen. Ganz schön viel Neues, sagt der Kalifornier, der sich gut aufgenommen fühlt: „Alle versuchen, mir die Umstellung leicht zu machen. Der Trainer ist ein Typ, der viel mit uns Spielern redet und uns unterstützt“, urteilt der Profi. Held hat seinen Neuzugang für die Zeit des Trainingslagers in Litauen ganz bewusst mit Chris Carter in einem Zimmer untergebracht. Carter hat schon in der Vergangenheit die Integration neuer Spieler gefördert.

Matt Bradley (r.) beim Versuch, Nahiem Alleyne am Wurf zu hindern. © Quelle: Bob Donnan/Imago

Dass er als Teenager mit 13 Jahren zum Basketball fand, empfindet Bradley bis heute als entscheidende Wendung in seinem Leben. „Die Nachbarschaft war schwierig. Die Gegend, aus der ich komme, hatte nicht viel zu bieten. Da blieb nur, sich auf die falschen Dinge einzulassen. Recht und Gesetz waren in meinem Umfeld keine Werte“, erinnert er sich. „Wenn der Basketball mich nicht aus dieser Gruppe herausgebracht hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwann im Gefängnis gelandet oder umgebracht worden.“

Sport brachte den Teenager aus schwierigem Milieu heraus

Der Sport brachte ihn aus dem Milieu heraus – und der Erfolg war für den jungen Matt wichtiger Ansporn, mehr zu investieren. Als Spieler gefeiert wurde er an der Highschool, als er im Jahr 2017 überragende 72 Punkte zu einem 88:55-Sieg seines Teams beisteuerte. „Nebenbei“ holte er im gleichen Duell 15 Rebounds. Der Weg des Jungen von der Westküste führte weiter aufwärts und über die Golden Bears in Berkeley (2018-21) ins Team der San Diego State University, wo er bis zu seinem Wechsel nach Europa aktiv war und mit guten Quoten auf sich aufmerksam machte.

Matt Bradley (l.) im April beim Final-Four-Turnier der College-Liga in Houston. © Quelle: Bob Donnan/Imago

Bradley hatte die USA in seinem Leben bisher nur einmal verlassen – für ein Nachwuchsturnier in China. „Jetzt für zunächst eine Saison hierher zu kommen, ist ein großer und wichtiger Karriereschritt. Ich habe sofort gemerkt, dass es viele Unterschiede gibt – kulturell und im Basketball“, sagt Bradley und meint vor allem das Tempo. Andere US-Profis, die er kenne und die bereits in Europa spielen, waren keine Ratgeber. „Jeder hat seine eigene Geschichte. Und die sind verschieden“, begründet er, warum er sich auf seinen Instinkt und den Rat seiner Familie verlassen hat.

Freundin Maya hat Bradley bei Entscheidung bestärkt

Mitentscheidend war insbesondere, was seine Freundin Maya von seinen Plänen hielt. „Bei dem Gedanken, dass ich so weit weg sein würde, war sie erst mal sehr traurig. Aber sie hat mich dann bestärkt, weil sie weiß, dass mich der Wechsel nach vor bringen wird.“ Als sich die beiden, die seit zwei Jahren ein Paar sind, am Flughafen voneinander verabschiedeten, seien trotzdem viele Tränen geflossen, erzählt der 1,93 Meter große Seawolves-Neuzugang.

Der Tag, an dem er in Rostock ankam, war sein Geburtstag. „Mein Vater hat am gleichen Tag Geburtstag. Es war das erste Mal, dass wir uns an diesem Tag nicht gesehen haben.“ Seine Freundin plant, im November für drei Wochen nach Deutschland zu kommen und ihn in seiner Wohnung im Komponistenviertel zu besuchen. Bis dahin wird er sich eingelebt haben.

Bradley will sich während der Vorbereitung an die Spielweise in Deutschland anpassen und sich für Bundesliga-Einsätze anbieten. „Ich bin sehr gespannt auf die Liga und auf unsere Heimspiele“, sagt der US-Amerikaner. Auch das wird eine Umstellung für den Profi, der im April in Houston vor fast 80 000 Zuschauern beim Final-Turnier der Collage-Liga mitspielte.

OZ