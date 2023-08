Rostock Seawolves: Alle Gegner und Termine bis Ende Januar

Rostock. Der Spielplan für die erste Phase der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga steht fest. Die Rostock Seawolves, die am Dienstag (15. August) ins Training einsteigen, stehen im Kampf um den Klassenverbleib abermals vor großen Herausforderungen. Fans sollten sich die Termine vormerken.

Um den Jahreswechsel stehen mit den Heimspielen gegen Champions-League-Sieger Bonn am 2. Weihnachtsfeiertag und gegen den FC Bayern München Basketball am 7. Januar zwei Top-Begegnungen in der Rostocker Stadthalle an. Die Seawolves werden die Kapazität der Arena bei allen Heimspielen mithilfe eines zusätzlichen Blocks auf 5000 Zuschauer erhöhen. In der vergangenen Saison konnten maximal 4500 Fans bei den Heimspielen dabei sein.

Der Verkauf von Einzeltickets für die Spiele der Seawolves startet am Donnerstag (17. August). Im Dauerkartenverkauf hat der Klub bisher 1600 Tickets absetzen können.

Feststehende Seawolves-Termine: Crailsheim (Fr., 29. September, 18.30 Uhr, Auswärtsspiel), Heidelberg (2. Oktober, 28.30 Uhr, Heimspiel), Oldenburg (Fr., 20. Oktober, 20 Uhr, A), Tübingen (So., 29. Oktober, 15.30 Uhr, H), Ludwigsburg (So., 5. November, 15.30 Uhr, A), Mitteldeutscher BC (Fr., 10. November, 20 Uhr, H), Chemnitz (Fr., 17. November, 20 Uhr, A), Göttingen (Sa., 25. November, 20 Uhr, H), Bamberg (Di., 28. November, 20 Uhr, A), Ulm (So., 3. Dezember, 15.30 Uhr, A), Braunschweig (So., 17. Dezember, 15.30 Uhr, H), Bonn (Di., 26. Dezember, 17. Uhr, H), Vechta (Sa., 30. Dezember, 18.30 Uhr, A), Bayern München (So., 7. Januar, 15.30 Uhr, H), Hamburg (Sa., 13. Januar, 18.30 Uhr, H), Würzburg (Sa. 20. Januar, 18.30 Uhr, H).

OZ