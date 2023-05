﻿Rostock Seawolves: Team auf „Aidamar“ gefeiert – Reederei wird Platin-Sponsor

Rostock-Warnemünde. Stars an Bord – nach dem erfolgreichen Saisonfinale in der 1. Basketball-Bundesliga sind Spieler, Trainer und Betreuer der Rostock Seawolves am Montag in Rostock-Warnemünde gefeiert worden. Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises, seit August vergangenen Jahres Sponsor des Aufsteiger-Klubs, hatte auf die „Aidamar“ eingeladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor die Gäste für die nächste Ostsee-Rundreise eincheckten, gab es einen exklusiven Einblick in das Leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Kapitän Andreas Etzien, entstammt einer Rostocker Tauchsport-Dynastie, erklärte auf der Brücke des Luxusliners, worauf es ankommt, um das Schiff auf Kurs zu halten.

Das Team der Rostock Seawolves war am Montag zu Gast auf der „Aidiamar“. © Quelle: Christian Lüsch

Aida-Chef: „Seawolves zeigen, was mit Teamgeist möglich ist“

Aida – und das war die wichtigste Nachricht des Tages – wird bei den Seawolves in der kommenden Saison an Bord bleiben und das Engagement sogar ausbauen. „Die Seawolves haben mit ihrem Teamgeist gezeigt, was möglich ist“, meinte Felix Eichhorn. Der Aida-Präsident hat die meisten Heimspiele der Wölfe live erlebt und ist begeistert. So wie viele Mitarbeiter des Unternehmens, die Fans der Basketballer sind – 2200 waren über die gesamte Saison bei Spielen zu Gast. „Das ist nicht nur eine Beziehung zwischen Sponsor und Team. Da ist viel mehr entstanden“, betonte Unternehmenschef Eichhorn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aida steigt beim Basketball-Bundesligisten zum Platin-Sponsor auf. Nach Hauptsponsor „Karls“ und neben der Ospa ist die Reederei nunmehr der zweitgrößte Unterstützer des aufstrebenden Sportvereins aus Rostock und in der kommenden Saison mit einem mittleren sechsstelligen Betrag dabei.

Rostock Seawolves: Team steht vor Umbruch

Aida-Mitarbeiter nutzten am Montag an Bord die Chance, sich von den Profis Trikots und Poster signieren zu lassen, Selfies zu schießen. Das Team, das nach dem Aufstieg eine begeisternde Saison gespielt hat und zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsnot geraten war, wird sich in dieser Woche trennen – und sehr wahrscheinlich Mitte August zum Start der Vorbereitung in dieser Besetzung nicht wieder zusammenkommen.

Lesen Sie auch

„Wir werden mit allen Spielern sprechen. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen sein werden“, sagte Teammanager Jens Hakanowitz. Vor allem Spielmacher JeQuan Lewis und Selom Mawugbe hätten es dank starker Auftritte weit nach oben auf die Wunschzettel anderer deutscher und europäischer Klubs geschafft, berichtete Hakanowitz. „Als bestem Verteidiger der Liga ist Selom ein Schild um den Hals gehängt worden. Jetzt hat auch der Letzte mitbekommen, dass er ein Guter ist“, verdeutlichte der 43-Jährige. Man müsse in den kommenden Wochen geduldig sein, denn die Berater der Spieler warten ab, welche Angebote abgegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sid-Marlon Theis vor Vertragsverlängerung bei den Seawolves

Trainer Christian Held hatte schon vor ein paar Wochen entspannt auf Nachfragen zum Kader für die neue Saison reagiert. Aus finanziellen Gründen werde es das Credo der Seawolves bleiben müssen, gute Spieler zu verpflichten und sie zu besseren weiterzuentwickeln, meinte er.

An Deck der „Aidamar“ gab es ein Spiel der Seawolves gegen eine Aida-Auswahl. Bei Windstärke 6 keine einfache Sache. © Quelle: Christian Lüsch

Sportvorstand Hakanowitz zeigte sich am Montag zuversichtlich, dass Sid-Marlon Theis bleiben und mit den Seawolves in seine vierte Saison gehen wird. Der seit Ende April 30 Jahre alte Deutsche, bestätigte das gegenüber der OZ. „Es besteht Interesse auf beiden Seiten“, meinte er. Mit Tyler Nelson, Jordan Roland, Chris Carter und Stefan Ilzhöfer haben vier Seawolves-Spieler bereits einen Vertrag für die neue Saison.

Rostocker sind Meister geworden – mit dem Ü35-Team

Das Startrecht für den Fiba-Europe-C5.23-Cup, das sich die Rostocker mit dem neunten Tabellenplatz in der Bundesliga verdient haben, macht Klub und Team stolz. „Wir wollen in dem Wettbewerb antreten. Nach Abschluss der europäischen Ligen werden wir erfahren, wie und wo wir eingruppiert werden“, sagte Hakanowitz, der sich über einen weiteren Saison-Erfolg freute: Das Ü35-Team ist am vergangenen Wochenende deutscher Meister geworden. Das Team, dem neben Kapitän Nicolai Coputerco, Hakanowitz, Daniel Lopez, Michael Jost auch Ex-Hansa-Profi Kai Bülow angehören, setzte sich in Wasserburg gegen Bayern München, Düsseldorf und Bad Kreuznach durch.