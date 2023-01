﻿Rostock Seawolves trauern um Aufsichtsratsmitglied

Jörg Hildebrandt gehörte zu den Gründungsmitgliedern des EBC Rostock. Der Verein war die Wiege der Rostock Seawolves. Der 59-Jährige starb am 30. Dezember an den Folgen eines Herzinfarkts.

Rostock. Trauer und Bestürzung bei den Rostock Seawolves: Am 30. Dezember ist Jörg Hildebrandt, Aufsichtsratsmitglied des Basketball-Bundesligisten, im Alter von 59 Jahren gestorben.

Als Gründungsmitglied, Vorsitzender, langjähriger Finanzwart und zuletzt als einer der Aufsichtsräte prägte der Rostocker den Verein seit seiner Gründung im Jahr 1994 mit. Hildebrandt war Geschäftsführer eines Innovationsunternehmens, das sich mit Dekontaminierung und Recycling befasst und die Seawolves als Sponsor unterstützt.

„Von ganzem Herzen übersenden wir der Familie unsere tief empfundene Anteilnahme in dieser schweren Zeit. Er wird uns in guter Erinnerung bleiben“, heißt es in einer am Dienstag vom Verein verbreiteten Nachricht.

Die Seawolves und ihre Fans werden am Dienstagabend beim Heimspiel gegen Bayern München (Beginn 20.30 Uhr) in der ausverkauften Rostocker Stadthalle Jörg Hildebrandt in einer Schweigeminute gedenken.