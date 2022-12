﻿Seawolves beenden Niederlagenserie gegen Hamburg

Nach fünf Pleiten am Stück haben die Rostock Seawolves gegen die Hamburg Towers wieder einen Sieg feiern können.

Rückkehrer Nijal Pearson verhalf den Rostock Seawolves mit 15 Punkten gegen die Hamburg Towers zum ersten Sieg nach vier Niederlagen in Serie.

Rostock. Die Rostock Seawolves haben am späten Sonntagabend ihre fünf Spiele andauernde Niederlagenserie beendet und vor 4095 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle die Veolia Hamburg Towers mit 82:76 (40:42) besiegt. In der Schlussphase verwandelte Rückkehrer Nijal Pearson zwei wichtige Dreier, auch JeQuan Lewis drehte zum Ende nochmal auf.

Die Seawolves feierten am 4. Advent den fünften Sieg der Saison im letzten Heimspiel des Jahres. Mit 19 Punkten war Derrick Alston Jr. bester Werfer der Wölfe.

Seawolves: Lewis 14 Punkte, Nelson 8, de Oliveira nicht eingesetzt, Carter 2, Alston Jr. 19, Valtonen 6, Gloger 8, Theis 2, Mawugbe 8, Pearson 15, Nawrocki nicht eingesetzt, Krupnikas nicht eingesetzt

Towers:Schoormann 3, Philipps, Meisner 15, Woodard 17, Samar 6, McCullum 12, Hinrichs 8, Clark II 5, Wohlfarth-Bottermann 2, Childs 8

