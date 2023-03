﻿Nervenstarke Rostock Seawolves behalten Play-offs im Blick

Rostock. Bravourös und leidenschaftlich gekämpft und in der hitzigen Schlussphase die Nerven behalten: Die Seawolves haben den elften Saisonsieg erkämpft – und behalten die Play-offs weiter im Blick: Das Rostocker Basketball-Bundesliga-Team setzte sich am Sonntag gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 86:79- (21:15, 19:17, 20:22, 26:25) durch.

„Ich liebe dieses Team, diesen Verein, diese Stadt“, ließ Klubchef André Jürgens nach dem erleichternden Erfolg am Hallenmikro seinen Emotionen freien Lauf.

Eine Woche nach der 78:102-Auswärtsschlappe in Weißenfels hatte Seawolves-Coach Christian Held mehr Energie von seinem Team eingefordert. „Wir können in dieser Liga nur Spiele gewinnen, wenn wir am absoluten Leistungsmaximum performen“, hatte er vor dem Heimspiel einmal mehr betont. Seine jungs lieferten, der 34-Jährige freute sich. Und er blieb wie gewohnt auf dem Teppich. Der Sieg sei ein wichtiger, aber auch keiner der größere Bedeutung hat, sagte Held auf die Frage, wie er den Erfolg einordnet.

Im 23. Saisonspiel mussten die Gastgeber auf ihren Top-Punktesammler Derrick Alston Jr. verzichten. Der US-Angreifer fühlte sich nicht optimal in Form und beobachte das Spiel von der Seitenlinie. Seinen Platz im Team nahm Jordan Roland ein. Auch Stefan Ilzhöfer stand nicht im Kader.

Vor 4505 von Beginn an gut gelaunten Zuschauern in der rappelvollen Stadthalle machte JeQuan Lewis die ersten fünf Seawolves-Punkte klar. Der Pointguard, der vor einer Woche weit unter seinen Möglichkeiten geblieben war, wollte offensichtlich an seine Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Kurz vor Weihnachten hatte er beim 103:91-Erfolg in Crailsheim 30 Punkte – sein bestes Saisonresultat – beigesteuert. Der 28-Jährige war Antreiber und Anführer und mit 26 Punkten maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Statistik zum Spiel Rostock Seawolves: Lewis 26, Pearson 10, Carter 5, Mawugbe 14, Nawrocki 3, Nelson 14, Theis 8, Gloger 2, Valtonen 4, Roland, Schmundt n.e.. Crailsheim:Radoslavljevic 14, Stuckey 14, Baggette 9, Stephens 19, Batemon 11, Lewis 3, Midtgaard 2, Mikalauskas 5, Kindzeka, Bleck 2.

Die Wölfe erwischten einen guten Start, waren aufmerksam und bewegten sich gut. Auf diese Weise hielten sie die wieselflinken Baden-Württemberger auf Distanz. Dank der konzentrierten Defensivleistung und vieler erfolgreicher Offensivaktionen sicherten sich die Seawolves, die beim 31:21 erstmals mit zehn Punkten vorn lagen, bis zur Pause eine 40:32-Führung.

Seawolves: Lewis auch nach der Pause treffsicher

Und Lewis machte dort weiter, wo er zu Spielbeginn angefangen hatte: Nach der Pause steuerte der Spielmacher abermals die ersten fünf Punkte für sein Team bei. Doch die Merlins, die mit der Last von sechs Niederlagen am Stück an die Ostsee gekommen waren, steckten nicht auf und ließen den Rostocker Vorsprung auf 49:45 schrumpfen. Held reagierte mit einer Auszeit. Die Wölfe kamen zurück und verzückten die Fans mit einer spektakulären Aktion: Theis bediente Mawugbe im Anflug auf den Korb – und der versenkte den Ball mit einem krachenden Dunking. Wenig später stellte der Größte im Seawolves Team den zehn-Punkte-Vorsprung wieder her (55:45).

Duell in Rostockjer Stadthalle war phasenweise mitreißend

Es war ein phasenweise mitreißendes Bundesliga-Duell, das die Seawolves mit viel Biss führten. Doch die Crailsheimer stemmten sich mit großem Kampf gegen die nächste Pleite. Es war ein Dreier-Festival: Theis, Lewis und Nelson trafen drei Mal in Folge aus der Distanz – die Merlins nur zweimal. Beim Stand von 73:67 brachen die letzten fünf Minuten an.

Und die Seawolves behielten die Nerven. Mawugbe und Lewis glänzten in der Schlussphase als Punktesammler. Zwei Minuten vor der Sirene saß niemand mehr auf seinem Platz. 80:75 stand es, als noch 60 Sekunden zu spielen waren. Der Sieg war greifbar, aber längst nicht sicher. Nerven waren gefragt – und Selom Mawugbe, nicht als der beste Mann von der Freiwurflinie bekannt, verwandelte zwei von zwei zum 82:77. Der Gegner schickte Rostocks Nelson an die Freiwurflinie. Und der Aufstiegsheld lieferte. Wenig später netzte Theis von der Linie ein und machte den verdienten Triumph perfekt.

Reise-Gewinnerin Anne-Kathrin Litzenberg zusammen mit PTI-Geschäftsführer Kai Otto (l.), Seawolves-Maskottchen Wolfi und OZ-Sportchef Christian Lüsch. © Quelle: Rune Angermann

Als Gewinnerin ging Anne-Kathrin Litzenberg nach Hause. Die 31-Jährige bekam beim Duell gegen Crailsheim einen Reisegutschein überreicht. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten wird sie im Mai nach Andalusien fliegen und einen siebentägigen Urlaub an der Costa de la Luz am Atlantik verbringen, den die OZ gemeinsam mit dem Unternehmen PTI-Panoramica zur Verfügung gestellt hatte.

Die Rostockerin hatte am 28. Januar beim Heimspiel der Seawolves gegen den MBC aus Weißenfels bei einem Gewinnspiel mitgemacht und bekam unter mehreren Hundert Teilnehmern die Reise zugelost. Den Gutschein überreichte ihr PTI-Geschäftsführer Kai Otto vor Spielbeginn am Sonntag.