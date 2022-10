﻿Drittes Spiel, dritter Sieg: Rostock Seawolves bezwingen Braunschweig nach doppelter Overtime

Großes Spiel in kleiner Halle: Die Zweitliga-Handballer des HC Empor Rostock empfangen am Mittwoch den Bundesligisten VfL Gummersbach in der Rostocker Ospa-Arena. Der hat mit Dominik Mappes den besten Torschützen in seinen Reihen. Normalerweise dürften die Rostocker kaum Chancen haben. Aber sie wissen, wie es ist, gegen Gummersbach zu gewinnen.