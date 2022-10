﻿Jürgens nach drittem Sieg der Rostock Seawolves: „Da muss man auch mal einen gucken lassen“

Die Rostock Seawolves schwimmen gerade auf der Erfolgswelle. Klubboss André Jürgens würde das Team gerne für die gezeigten Leistungen belohnen. Allerdings bleibt dafür gerade kaum Zeit: Erst geht es gegen Göttingen, dann wartet der Meister Alba Berlin. Geht die Serie weiter?

Rostock. Grandios und eindrucksvoll. Das waren dieses Mal die Worte, mit denen Seawolves-Boss André Jürgens die Leistung, vor allem aber die Aufholjagd der Wölfe gegen die Basketball Löwen Braunschweig (110:95) beschrieb. Zum dritten Mal im dritten BBL-Spiel der Geschichte hat das Team einen zweistelligen Rückstand gedreht und in einen Sieg verwandelt. „Mittlerweile schockt es mich nicht mehr so sehr, wenn wir mal höher zurückliegen, denn wir haben ja schon zweimal gesehen, wie die Jungs zurückkommen können und was sie draufhaben. Da muss man alle Hüte ziehen, die man hat.“

Im Vergleich zu den ersten beiden Siegen gegen Ulm und Ludwigsburg packten die Seawolves am Dienstagabend noch einen drauf, trieben die Spannung auf die Spitze. „Du kannst die Geschichte nicht besser schreiben als so“, erzählte Jürgens nach Abpfiff der beiden Verlängerungen, die letztlich Rostock als Sieger sahen.