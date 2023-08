﻿Rostock Seawolves vor „Riesen-Herausforderung“: Das erwarten die Klubchefs von der Saison

Nach dem hart erkämpften Klassenerhalt beginnen die Rostock Seawolves mit den Vorbereitungen für die Saison. In dieser stellen sich die Basketballer neuen Herausforderungen. Bevor es losgeht, sprechen die Klubchefs André Jürgens und Jens Hakanowitz über den Rekord-Etat, das Team und Änderungen bei Heimspielen.

Rostock. Am Dienstag (16. August) startet das Team von Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves mit der Saisonvorbereitung. Der Klub wird in der Liga, im DBB-Pokal und auf europäischer Bühne spielen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit den Klubchefs André Jürgens und Jens Hakanowitz über den sportlichen und finanziellen Druck, die neue Mannschaft und darüber, was die Fans erwarten können.