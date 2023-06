﻿Rostock Seawolves: Cheftrainer Held nimmt neuen Job an

Rostock. Die meisten Trainer der Basketball-Bundesliga nutzen den Sommer, um sich von der anstrengenden Saison zu erholen – am Strand, in den Bergen, auf Städtereise oder mit der Familie im Freizeitpark. Christian Held macht es anders: Er hat einen „Ferienjob“ angenommen. Der 34-Jährige übernimmt die deutsche U-18-Nationalmannschaft und bereitet sie auf die Europameisterschaft in Serbien vor.

„Ich habe die Aufgabe bei den Junioren sehr gern angenommen und freue mich extrem darauf. Ich empfinde es als große Ehre, sein Land vertreten zu dürfen. Ich habe das noch nie gemacht. Der Reiz ist groß“, sagt der Coach.

Dirk Bauermann, der beim Deutschen Basketballverband den kompletten Nachwuchs koordiniert, hatte den Rostocker Bundesliga-Trainer vor geraumer Zeit gefragt, ob er sich vorstellen könne, die Mannschaft in diesem Sommer zu übernehmen und sie auf die Europameisterschaften in Serbien vorzubereiten.

Held kam im Sommer 2020 als Bauermanns Assistenzcoach zu den Rostockern, die damals noch in der 2. Basketball-Bundesliga ProA spielten. Als Bauermann im Mai 2021 bei den Seawolves von Bord ging, übernahm Held als Headcoach. Der Kontakt der beiden riss aber nicht ab.

Held hat im Zuge seiner Vertragsverlängerung mit den Seawolves über seine Zusatzaufgabe verhandelt. „Es war ein Wunsch des Trainers. Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Er tauscht seinen Urlaub gegen das EM-Turnier“, würdigt Sportchef Jens Hakanowitz den Einsatz.

Held glaubt, der Klub werde von seinem Einsatz profitieren. „Je mehr ich mich weiter entwickle, desto mehr hat der Klub davon. Meine Arbeit für die Seawolves geht trotzdem weiter.“

Gehören ab 21. Juni zum Team der deutschen U-18-Auswahl, die von Christian Held auf die Europameisterschaft vorbereitet wird: Seawolves-Assistenzcoach Tom Schmidt (l.) und -Basketballer Roy Krupnikas. © Quelle: privat

Am 21. Juni trifft Held die Mannschaft zur Vorbereitung an der Sportschule im brandenburgischen Kienbaum. Mit dabei sein werden auch Seawolves-Assistenztrainer Tom Schmidt und die Rostocker Nachwuchshoffnung Roy Krupnikas. Letzterer zählt zum 17-Mann-Kader. Der mittlerweile 17-jährige Krupnikas hatte im vergangenen Sommer mit den deutschen U-16-Junioren die B-Europameisterschaft gewonnen. Weiterer Co-Trainer ist Ex-Nationalspieler Danilo Barthel.

Nach der EM bleibt eine Woche für den Familienurlaub

Sechs Wochen werden Christian Held und sein Team zusammen sein. „Wir spielen noch ein Turnier in der Nähe von Neapel in Italien. Es folgen weitere Vorbereitungsspiele in Serbien, bevor es nach zwei Kurzlehrgängen in Heidelberg und Steinbach zur EM nach Nis in Serbien geht.“ Die EM, zu der Held zwölf Spieler mitnehmen darf, beginnt am 22. Juli. Gruppengegner der deutschen Mannschaft sind Polen, die Türkei und Kroatien.

„Der Urlaub fällt in diesem Jahr kurz aus. Aber das habe ich mit meiner Frau abgestimmt“, berichtet Held, der nach dem 31. Juli mit seiner Familie für eine Woche verreisen wird. Die Urlaubskasse wird wegen des Sommerjobs nicht überquellen. „Ich mache das ganz sicher nicht wegen des Geldes“, sagt Held, ohne Zahlen zu nennen und lacht. Ein Eisbecher mehr für seine beiden Jungs seien aber bestimmt drin.

Spätestens am 14. August wird Christian Held wieder in Rostock sein – zum Auftakt der Saisonvorbereitung mit den Profis der Rostock Seawolves.

OZ