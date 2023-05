﻿Seawolves Co-Trainer Schmidt: Profi-Prüfung bestanden, Vertrag verlängert

Rostock. Die Zeit zwischen den beiden abschließenden Saisonspielen der Rostock Seawolves war für Tom Schmidt besonders aufregend. Nach dem Duell gegen Ulm düste der 31-Jährige am vergangenen Freitag nicht mit der Mannschaft zurück nach Rostock. Stattdessen fuhr er nach Hagen in Nordrhein-Westfalen: zur Abschlussprüfung für die B-Lizenz.

Schmidt, der seit 2017 bei den Rostockern verschiedene Mannschaften betreute und seit 2021 Assistenzcoach von Christian Held bei den Bundesliga-Profis ist, war einer von zehn Prüflingen, die nach der Lehrprobe am Sonntag auch die theoretische Prüfung meisterten. „Es ging unter anderem darum, wie ich ein Team auf eine Basketball-Saison vorbereiten würde“, berichtete Schmidt.

Erstes Angebot der Rostock Seawolves

Der Coach, der aus Stralsund stammt und selbst ein passabler Spieler war, hatte beim EBC Rostock vor sechs Jahren zunächst ein Kinderteam übernommen. Er war zuvor eigentlich mit dem Ziel nach Rostock gekommen, Lehrer zu werden. Dann kam das erste Angebot der Seawolves. „Irgendwann saß ich zu Hause und musste eine Entscheidung treffen: Will ich selber ein bisschen spielen und jüngere Jahrgänge trainieren, oder will ich dauerhaft meinen Lebensunterhalt mit Basketball verdienen?“ Schmidt verfolgt seitdem sein Ziel, Profitrainer zu werden, mit Eifer und Ehrgeiz. Bis zu 60 Stunden Arbeit investiert er nach eigenen Angaben pro Woche.

Eines Tages will er für ein Profi-Team Verantwortung übernehmen. „Ich habe ein ganz klares Ziel: Ich möchte Cheftrainer eines Euro-League-Teams werden“, hatte Tom Schmidt vor einem Jahr nach dem Aufstieg der Seawolves in die 1. Basketball-Bundesliga erklärt.

Schmidt will kommende Saison A-Lizenz-Lehrgang beginnen

Im kommenden Jahr plant er, die dafür erforderliche A-Lizenz in Angriff zu nehmen. Mit dem B-Schein dürfte er in Deutschland heute schon bis in die 2. Bundesliga Pro A als verantwortlicher Trainer arbeiten.

In der kommenden Saison wird er bei den Seawolves bleiben und an der Seite von Christian Held und gemeinsam mit Ralph Held als Co-Trainer fungieren. Der Klub und Tom Schmidt haben sich am Dienstag auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2024 geeinigt.

Demnächst hebt er gemeinsam mit Eltern und Bruder in den Florida-Urlaub ab. Basketball wird auch dort Thema sein: „Wenn es passt, werde ich versuchen, Tickets zu besorgen.“ Miami Heat hat hervorragende Aussichten, in den NBA-Titelkampf einzugreifen.