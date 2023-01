﻿Basketball-Bundesliga: Das sagt der Seawolves-Anführer zum Erfolg in Bayreuth

Geht doch! Die Rostock Seawolves haben mit dem Auswärtssieg in Bayreuth bewiesen, dass sie Ausfälle verkraften und erfolgreich sein können. Kapitän Chris Carter ordnet den Erfolg ein.

Chris Carter, der hier den Ball vor Bastian Doreth abschirmt, war beim Auswärtsspiel in Bayreuth ein starker Ersatz für den verletzten JeQuan Lewis.

Bayreuth/Rostock. Die Nacht zum Sonnabend war kurz. „Ich habe im Bus nur drei Stunden geschlafen. Aber das war kein Problem. Ich war glücklich über unseren Sieg“, erzählte Chris Carter. Der Basketball-Profi hatte am Freitagabend nach einem umkämpften Spiel mit den Rostock Seawolves einen 92:83-Auswärtserfolg bei Medi Bayreuth gefeiert.

„Wir haben in einem schweren Spiel gezeigt, dass wir als Team auch ohne JeQuan Lewis erfolgreich sein können. Auch für mich persönlich war das eine wichtige Erfahrung“, meinte Carter. Der Kapitän des Bundesliga-Aufsteigers nahm beim Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskandidaten eine Schlüsselrolle ein. Und er füllte diese stark aus. Sein Fazit: „Wir haben ein wichtiges Zeichen gesetzt.“

Dass die Rostocker, die nur nach dem ersten Angriff der Oberfranken in Rückstand lagen, ihre Führung bis zum Ende verteidigen konnten, war nicht selbstverständlich. Denn Carter war nach dem Ausfall von Lewis, der trotz seiner Sprunggelenksverletzung mitgereist war und sein Team von der Seite aus unterstützte, wichtiger Antreiber, Passgeber und Vollstrecker. Doch nach seinem vierten Foul, das er beim Spielstand von 59:51 gegen Ende des dritten Viertels beging, nahm ihn Trainer Christian Held vom Feld. „Das war hart für mich. Ich war bereit und musste doch zuschauen. Daraus muss ich lernen“, meinte Carter.

Rostocker Kapitän war in entscheidender Phase zur Stelle

Erst als es ganz eng geworden war und die in der Krise steckenden Bayreuther auf 69:71 verkürzt hatten, ließ Held seinen Point Guard wieder spielen. Und der lieferte Punkte, gefiel mit guten Pässen und starken Abwehraktionen. Ende gut, alles gut.

Der Rostocker Sid-Marlon Theis (r.) versucht, den Wurf von Ahmed Hill zu blocken. © Quelle: Imago/Marcus Förster

Das Ergebnis der starken Teamleistung war – nach vier Niederlagen in Folge – der siebte Saisonsieg der Rostocker: „Ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung“, ordnete der 30-Jährige den vierten Auswärtserfolg in der Hinrunde der Basketball-Bundesliga ein.

Negativserie wurde gestoppt

Die Seawolves sind dem Klassenerhalt einen Schritt näher gekommen. Aber bedeutender sei der Sieg, weil er trotz personeller Probleme und nach einer Serie von Niederlagen gemeinsam errungen worden sei, sagte Chris Carter. „Es braucht viel Energie, um in solchen Phasen zu bestehen. Ich bin stolz, dass wir da gemeinsam rausgekommen sind“, fügte er hinzu. Das mache Mut und wecke Optimismus.

Am kommenden Sonnabend (28. Januar) steht den Seawolves ein Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels bevor.