﻿Rostock Seawolves: Start im Express-Tempo – das sagt der Manager

Rostock. Alle reden über die Rostock Seawolves. „Es ist schon ein bisschen verrückt, was unser Start in der Basketball-Bundesliga ausgelöst hat“, meint Jens Hakanowitz. Der Teammanager des Aufsteigers freut sich, dass nach vier Siegen in den ersten vier Spielen ein Run auf die Rostocker herrscht – nicht nur im Norden. „Wir haben vermehrt Sponsoren-Nachfragen. Die Karten für unsere Heimspiele werden uns aus den Händen gerissen. Fernsehsender laden uns in Talkshows ein“, berichtet der 42-Jährige.

Weil das Heimspiel gegen Alba Berlin am kommenden Sonntag längst ausverkauft ist, reißen sich die Fans jetzt schon um die Tickets für das nächste gegen Bamberg, erzählt Hakanowitz.

Die Mannschaft rauscht im Express-Tempo von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg. Sie hat sich mit starken Leistungen und ganz großer Moral vier Siege und die Tabellenführung erkämpft. „Die Stimmung im Team könnte besser nicht sein. Alle sind glücklich und zufrieden. Sie wissen aber auch, dass es nur Momentaufnahmen sind.“

Hakanowitz: Fast ein bisschen surreal

Nach dem 95:92-Auswärtssieg reisten die Seawolves am Sonntagabend von Göttingen zurück nach Rostock. „Für mich ist das alles fast ein bisschen surreal. Kneif mich, damit ich spüre, das es wahr ist“, meint Hakanowitz.

Sein zuvor mulmiges Gefühl ist einer gewissen Euphorie gewichen. Das macht ihn zufrieden. „Ich hätte damals zehn Euro auf unsere ersten vier Spiele und den Bundesliga-Spitzenplatz setzen sollen“, flachst der Däne.

Video: Rundgang durch das Seawolves-Trainingszentrum Vor dem Start der Rostock Seawolves in ihre erste Saison in der Basketball Bundesliga hat die OSTSEE-ZEITUNG mit Coach Christian Held einen Video-Rundgang durchs Trainingszentrum in Bargeshagen gemacht.

Trotz des Top-Einstands – der Sportchef der Wölfe möchte die Saisonziele nicht nach oben anpassen. „Es bleibt dabei: Für uns kann es nur um den Klassenerhalt gehen“, sagt der ehemalige Profi. Er habe sich vor der Saison immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie es laufen könnte. „Ich habe gedacht, wir müssen zehn Spiele gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden. Ich habe gerechnet: Im Schnitt müssen wir jedes dritte Duell für uns entscheiden.“

Nach dem furiosen Start hat sich die notwendige Quote stark verändert. Dass aus den verbleibenden 30 Spielen „nur noch“ sechs Siege benötigt werden, um in der 1. Liga zu bleiben, beruhigt den Seawolves-Manager kaum: „Wir werden nicht nachlassen. Und wir müssen weiter liefern.“