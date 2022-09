Dennis Nawrocki war bei mehreren Vereinen Kapitän des Basketballteams. Auch in Rostock will er Verantwortung übernehmen. Der OZ erklärt der Neue der Sewaolves, wie er lebt, was er will und warum es nicht schwer war, seine Model-Freundin von einem Umzug an die Ostsee zu überzeugen.

Rostock. Man muss Dennis Nawrocki nicht kennen, um zu erkennen, was er ist. Es genügt, ihn beim Training oder im Spiel eine Weile lang zu beobachten. Der neue Mann der Rostock Seawolves ist eine Führungspersönlichkeit. Nawrockis strahlt Zuversicht aus. Er ist präsent, gestikuliert, dirigiert, spricht seine Mitspieler an, reißt sie mit. Der 29-Jährige beschreibt es so: „Ich liebe und spiele gern Basketball. Es fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.“

Der Sport wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater Miroslaw spielte in Polen in der 1. und 2. Liga. Dort liegen die familiären Wurzeln des Neu-Rostockers, der in Braunschweig geboren wurde. „Bis auf meine Eltern und meine jüngere Schwester lebt die gesamte Familie in Polen“, sagt der Mann, dessen Akzent eher fränkisch klingt. „Das sagen viele. Das liegt vielleicht daran, dass ich zunächst Polnisch und erst danach Deutsch gelernt habe“, erklärt er.

Nawrockis Verlobte Alix ist Model und seit Jahren an seiner Seite

Als Achtjähriger ging Dennis erstmals zu einem Basketball-Training. Der Sport hat ihn nicht mehr losgelassen. „Ich bin seit mehr als zehn Jahren Profi und habe vor, es noch so lange wie möglich zu bleiben“, sagt er.

Seine bisherigen Stationen: Braunschweig, Wolfenbüttel, Cuxhaven, Kirchheim, Jena und Gießen – und jetzt die Rostock Seawolves. Rostock war für ihn reizvoll. Und es sei nicht schwer gewesen, seine Verlobte Alix, die er in seiner ersten Profi-Saison in Cuxhaven kennenlernte und die ihn zu allen Vereinen begleitete, zu überzeugen. „Eine schöne Stadt am Meer, die sehr viel zu bieten hat. Wir waren uns schnell einig.“

Dass die Rostocker es geschafft haben, einen kleinen Verein über Jahre nach oben und bis in die 1. Bundesliga zu führen, habe ihn beeindruckt, erzählt der 1,92 Meter große Mann. „Ich habe das verfolgt. Kontakt nach Rostock gab es schon in den vergangenen Jahren“, berichtet Nawrocki.

Sein Ziel war und ist es, erstklassig zu. Nach dem Abstieg mit den Gießen 46ers aus der BBL sei er über das Angebot aus Rostock froh gewesen, berichtet der Leistungssportler, der vegan lebt. „Ich ernähre mich schon seit vielen Jahren so. Mir fehlt nichts“, erzählt er.

Eines seiner Leibgerichte ist ein Erdnuss-Eintopf. Zutaten: Kokosmilch, Erdnussbutter, Glasnudeln, viel frisches Gemüse. „Kann ich sehr empfehlen. Wirklich einfach zuzubereiten und sehr lecker“, schwärmt er.

Ein Leibgericht: Erdnusseintopf Dennis Nawrocki von den Rostock Seawolves schwärmt vom Erdnusseintopf. Hier sein Rezept: Zutaten:eine Dose Kokosmilch50 Gramm Erdnussbutter (oder mehr, je nach Geschmack)700 ml Wasser300-400 g Glasnudelneine rote paprikaschoteeine kleine Zucchinizwei Karottenzwei TL GemüsebrüheSalz und Pfefferein bis zwei EL Sriracha-Sauce Zubereitung:Erdnussbutter mit Kokosmilch im Topf erhitzen. Danach alle Gewürze dazugeben und mit Wasser aufgießen. Glasnudeln beifügen und alles zum Kochen bringen. Sobald alles kocht, Topf mit Deckel verschließen und bis die Nudeln gar sind auf mittlerer Stufe kochen – circa 18 Minuten je nachdem, wie dick die Sauce gewünscht wird. Optional kann der Eintopf mit Tofu verfeinert werden.

Trainer Christian Held holt ein bisschen weiter aus, um Nawrockis Wert für und seine künftige Rolle bei den Seawolves zu definieren: „Wir waren letztes Jahr wahrscheinlich nicht das talentierteste, aber wir waren ein Team. Wir haben zusammen gekämpft und die Jungs haben einen unglaublichen Willen entwickelt. Genau diese Attribute wollen wir mit in die neue Saison tragen. Da passt jemand wie Dennis zu 100 Prozent.“

Seawolves-Neuzugang Nawrocki: „Mein Ego ist klein“

Vorschusslorbeeren, über die sich der Spieler freut. „Es ist mein Anspruch, ein Führungsspieler zu sein. Ich bin jemand, der gerne redet, aber auch immer ein offenes Ohr für andere hat. Aber mein Ego ist klein“, versichert Nawrocki, der in Jena und Gießen Kapitän war. Ansprüche leitet er daraus nicht ab: „Ich muss nicht Kapitän sein, um zu führen und mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Nach dem Abitur in Braunschweig war der Basketballer Werksstudent bei Volkswagen in der Beschaffung. „Ich hatte die Chance, nach Singapur oder Südafrika zu gehen und dort an Projekten mitzuarbeiten. Aber ich habe mich entschieden, mich auf meine Basketball-Karriere zu konzentrieren und sie voranzutreiben.“

Ein Satz, der immer noch gilt: Auf seinen neuen Verein und das Umfeld will sich Dennis Nawrocki voll einlassen. Seine Freundin, die als Model – unter anderem für Ernstings Family, About You und Colibri Skincare – und als Markenbotschafterin beschäftigt und viel unterwegs ist, zieht mit ihm in die Hansestadt.

Mit dabei sind auch die drei Katzen des Paares: die Bengalen Aris, Bagira und Zoey. Es ist sicher kein Zufall, dass die Wahl auf die geselligen, temperamentvollen und aktive Vierbeiner fiel. Es sind Eigenschaften, die auch den Lockenkopf auszeichnen.

Die drei Katzen von Basketball-Profi Dennis Nawrocki von den Rostock Seawolves. Es sind temperamentvolle Bengalen. Die drei heißen Aris, Bagira und Zoey. © Quelle: Dennis Nawrocki

Naworcki hat Bock auf die Seawolves und den Norden: „Ich habe schon viele Vereine erlebt. Das, was hier abgeht, empfinde ich als besonders. Ich spüre eine außergewöhnliche Euphorie. Nicht nur im Verein“, erzählt der Profi. Der Sponsorenabend Ende August in der Stadthalle mit mehreren Hundert Gästen hat ihn beeindruckt. „Das fühlt sich wirklich nach Seawolves-Family an.“

Sein Vertrag beim Aufsteiger gilt für die kommende Bundesliga-Saison. Die ersten Eindrücke sind so gut, dass sich Nawrocki schon jetzt vorstellen kann, dass daraus mehr wird: „Wenn wir das Ziel gemeinsam erreicht haben.“