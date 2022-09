﻿Seawolves-Neuzugang Alston Jr. – das ist der Profi mit großem Potenzial

Der 24-jährige Texaner Derrick Alston stand mit einem Bein in der NBA. Doch statt in der Liga der Spitzenkönner und -verdiener ist er beim Bundesligaaufsteiger Rostock Seawolves gelandet. Er berichtet, wie es dazu kam und was er jetzt vorhat.

Seawolves-Neuzugang Derrick Alston Jr. am Alten Strom in Warnemünde

Rostock. Der Name Derrick Alston ist in der Basketball-Szene in den USA ein Begriff. Der heute 50-Jährige spielte in der Profi-Liga NBA für Philadelphia und Atlanta und legte dann eine beachtliche internationale Karriere hin. Mehr als 15 Jahre lang spielte er für verschiedene Topvereine in der Türkei, in Spanien, wo er Meister wurde, in Russland, Neuseeland und Argentinien.

Jetzt ist Derrick Jr. dabei, in die großen Fußstapfen des Vaters zu treten. Der 24-Jährige spielt seit ein paar Wochen für Bundesliga-Aufsteiger Rostock Seawolves. Eine erste Kostprobe seines Könnens gab der schlaksig wirkende 2,04 Meter große Angreifer den Fans am vergangenen Sonntag beim Testspiel gegen die Hamburg Towers.

Beachtliche 33 Punkte steuerte der US-Import für die Seawolves bei. „Für mich ist nicht so wichtig, wie viele Punkte ich mache. Ich setze mir da keine Ziele“, meint Alston. Er sei nach Europa gekommen, um in seiner Karriere den nächsten Schritt zu machen. Hier sei es deutlich schwerer, zu punkten, als in den USA, berichtet der Jungprofi.

Derrick Alston bei den Seawolves: Christian Held ist überzeugt

Die Basketball-EM verfolgt der Amerikaner mit Interesse: Es sei stark gewesen, wie die deutsche Mannschaft im Spiel gegen Griechenland aufgetreten ist. „Sie haben mit vier Leuten gegen Giannis Antetokounmpo verteidigt und ihn in Schach gehalten – das war der Schlüssel zum Erfolg“, meint der junge Alston.

Alston Juniors Talent ist seit vielen Jahren erkennbar. Er sagt, viel dafür getan zu haben. In der Saison 2021/22 spielte er für die Salt Lake City Stars in der G-League. Es ist das Ausbildungsteam von NBA-Klub Utah Jazz. „Er hat dort ein hervorragendes Jahr gespielt und hätte sicher auch seine ersten Minuten (in der NBA/d. Red.) gesehen“, ist Seawolves-Coach Christian Held überzeugt.

Derrick Alston: „Wollte die beste Lösung für mich“

Doch eine Corona-Infektion machte dem Amerikaner einen Strich durch seine Karriereplanung. Der Weg in die beste Liga der Welt, in der Spieler in ihrer ersten Saison 500.000 Euro Jahresgehalt verdienen können, war noch nicht frei.

„Ich wollte die beste Lösung für mich. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, mit meiner Agentur und mit Amerikanern, die in der Basketball-Bundesliga spielen und die ich kenne“, erklärt der Mann, der in Houston (Texas) geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Er plane nicht so weit in die Zukunft, versichert der Profi. Ob er ein Basketball-Globetrotter wie sein Vater werde? – Eine Frage, die ihn nicht beschäftige. Er versuche, sein Potenzial abzurufen, sich permanent zu verbessern – wie es sein großes Vorbild Kobe Bryant von den L.A. Lakers zu Lebzeiten getan habe.

Alston liebt Basketball seit er ein kleiner Junge war. Mit Football konnte er nie viel anfangen. „An den US-Schulen spielt Sport eine große Rolle. Ich habe viel ausprobiert, als Kind Tennis gespielt. Ich konnte viele Dinge ganz gut, aber Basketball gab mir am meisten“, erinnert sich der Mann, in dessen Familie nicht nur der Vater sportlich aktiv war. Sein Großvater war eine Größe im Football, seine 16-järhige Schwester Avery spielt am College Volleyball.

Als Kind vier Monate in Spanien, wo Vater Meister wurde

Als kleines Kind verbrachte Derrick mal ein paar Monate in Europa, als sein Vater noch in Spanien spielte. Die Rostock Seawolves sind seine erste richtige Station außerhalb der USA. Er habe sich gut eingelebt, komme im Alltag gut klar, erzählt der trotz seiner Größe sehr bewegliche Flügelspieler.

Fast alles in seinem Leben dreht sich um Basketball. Die freie Zeit nutzt er, um mit seiner Familie zu telefonieren, Podcasts zu hören oder am Computer zu spielen. „Mich quält kein Heimweh. Ich bin 24, schon ein paar Jahre von zu Hause weg, habe hier ein cooles Team und die Leute um mich herum sind alle nett.“ Dennoch freut er sich auf das nächste Treffen mit seiner Familie in Houston. „Dann wünsche ich mir von seiner Mutter Makkaroni mit Käse – mein „Leibgericht“.

Erstes Treffen mit Seawolves-Fans war etwas Besonderes

Begeistert erzählt Alston von der ersten Begegnung mit den Seawolves-Fans am vergangenen Wochenende. „Wegen Corona waren in den USA vergangene Saison keine Zuschauer in den Arenen. Insofern war das Spiel etwas Besonderes für mich. Die Art, wie die Leute ihr Team unterstützen, ist anders, als ich es bisher kannte. Aber es gefällt mir.“

Anders als gewohnt wird für den Neu-Rostocker auch sein 25. Geburtstag sein, der am kommenden Sonnabend bevorsteht. Am Freitag tritt er mit den Seawolves in Stargard bei einem polnischen Erstligisten an – und am Sonntag gleich noch einmal in Rostock: sein Geburtstag von Basketball „eingerahmt“. So wie sein ganzes Leben.