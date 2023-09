Rostock Seawolves: 2000 Fans feiern Testspiel-Heimsieg der Bundesliga-Basketballer

Rostock. Die Seawolves haben sich am Sonntag zum ersten und einzigen Mal während der Saisonvorbereitung ihren Fans in Rostock präsentiert – und Lust auf die neue Saison geweckt. In einem Testspiel bezwangen die Basketballer den polnischen Erstligisten Spojnia Stargard mit 86:80 (22:16, 28:19, 21:23, 15:22).

„Wir haben das Spiel kontrolliert. Es hat viele Dinge gegeben, die gut funktioniert haben“, erklärte Trainer Christian Held nach dem unterhaltsamen Duell. Seine Spieler hätten aber auch erfahren, was passiert, wenn sie den Fokus verlieren, fügte er hinzu.

Gänsehaut-Moment: Fans begrüßen verletzten Jordan Roland

Schon vor Spielbeginn hatte es einen Gänsehaut-Moment gegeben. Die 2000 Zuschauer in der Stadthalle begrüßten Jordan Roland. Der US-Amerikaner wird dem Team noch monatelang wegen eines Knochenödems im Oberschenkel fehlen. Er stand auf Stützen am Spielfeldrand, winkte und genoss den warmherzigen Empfang der Fans.

Den besseren Start erwischten die Polen, die zwischenzeitlich mit 11:4 führten. Doch die Gastgeber fanden ihren Rhythmus und gingen unter dem Jubel des Publikums durch Tyler Nelson erstmals in Führung (14:13). In den verbleibenden dreieinhalb Minuten bis zum Viertelende erhöhten Chevez Goodwin und Till Gloger den Vorsprung.

Aus Rathenow in Brandenburg zum Seawolves-Testspiel gegen Stargard angereist: Sabine Hahn. © Quelle: Christian Lüsch

Rostock Seawolves hinterlassen guten Eindruck

Der Bundesligist machte einen guten Eindruck und verteidigte ordentlich. Auch im zweiten Viertel punkteten die Wölfe besser als der Gegner und bauten ihren Vorsprung aus. Sehr zur Freude von Sabine Hahn. Sie war mit ihrem Mann aus Rathenow angereist: „Ich bin Seawolves-Fan der ersten Stunde und wollte sehen, wie sich die neue Mannschaft macht“, sagte die Brandenburgerin. Ihr habe die Leistung des neuen Teams gut gefallen, meinte die Dauerkartenbesitzerin.

Im dritten und vierten Durchgang verwalteten die Rostocker ihren Vorsprung, waren nicht mehr so dominierend. In Gefahr geriet der Erfolg aber nie. Mit einer Aktion machten die Wölfe den Fans kurz vor Ende des Spiels noch mal Appetit auf die Saison: Einen Einwurf von Chris Carter nahm Chevez Goodwin in der Luft an und stopfte den Ball spektakulär in den gegnerischen Korb.

Gloger: Es passt schon ganz gut

„Wir haben uns ganz gut in Szene gesetzt“, urteilte Till Gloger, der sechs Punkte zum Erfolg beisteuerte. Das Team funktioniere und finde immer besser zusammen. Was das wert sei, zeige sich aber erst, wenn die Saison läuft.

Die Seawolves testen in den kommenden Tagen bei zwei Erstliga-Kontrahenten und werden dabei weitere Erkenntnisse gewinnen: am Donnerstag (7. September) geht nach gegen Chemnitz. Einen Tag später ist das Team in Hamburg bei den Towers zu Gast.

Rostock Seawolves: Nelson 17, Carter, Goodwin 9, Smith 3, Lockett 2, Amaize 7, Gloger 12, Theis 8, Bradley 8, Alston Jr. 18, Drews 2, Freitag.

