﻿Ex-NBA-Star will ihn verpflichten: Rostock Seawolves verlieren wohl ihr größtes Talent

Rostock. Die Rostock Seawolves verlieren wohl ihr aktuell größtes Talent: Der französische Verein ASVEL Lyon-Villeurbanne will den 17-jährigen Guard Roy Krupnikas verpflichten. Das berichten französische Medien. Jens Hakanowitz, Sportlicher Leiter der Seawolves, bestätigt diese Meldungen auf OZ-Nachfrage. „Es ist noch nicht perfekt. Aber es ist Interesse bekundet worden und beide Seiten sind in fortgeschrittenen Gesprächen.“

Die Anfrage für Krupnikas, der in Ribnitz-Damgarten geboren wurde, kommt konkret von der Basketball-Akademie des ehemaligen NBA-Stars Tony Parker. Der vierfache Champion mit den San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007, 2014) und Dauerrivale von Dirk Nowitzki und dessen Dallas Mavericks eröffnete die Ausbildungsstätte in Lyon im Jahr 2015 und ist zugleich Vorstandsvorsitzender und Anteilseigner des Euroleague-Klubs ASVEL Lyon-Villeurbanne. Der frühere Aufbauspieler, der auch durch seine Ehe mit US-TV-Sternchen Eva Longoria („Desperate Housewives“) medial präsent war, gilt als bester französischer Basketballer aller Zeiten, wurde mit dem Nationalteam (181 Partien) 2013 Europameister ist Teil der Ruhmeshalle der NBA (“Hall of Fame“).

Ex-NBA-Stars gegeneinander: Tony Parker (l.) und Dirk Nowitzki im Dress ihrer Nationalteams. © Quelle: dpa

„Es wäre traurig, ein Talent wie Roy zu verlieren. Auf der anderen Seite ist das ein großer Schulterklopfer für die aktuelle Basketball-Ausbildung bei den Seawolves, wenn Tony Parker Interesse an einem Spieler hat“, sagt Jens Hakanowitz. Vor einem Wechsel müsste Krupnikas mit seiner Familie allerdings noch einige Angelegenheiten klären, unter anderem die Schulfrage. Im nächsten Jahr will der Deutsch-Litauer sein Abitur machen. „Es muss jetzt erst Einigkeit vor Ort erzielt werden. Danach muss der Verein eine Anfrage für einen Wechsel bei uns abgeben“, so Hakanowitz, der betont: „Wir würden Roys Wunsch entsprechen und ihm keine Steine in den Weg legen.“ Einen Vertrag habe Krupnikas bei den Rostockern nicht.

Ribnitzer brillierte bei Nachwuchsturnier in Griechenland

Für die Bundesliga-Mannschaft der Rostock Seawolves kam Krupnikas in der abgelaufenen Saison nur zu vier Kurzeinsätzen. Er war aber eine Stütze des U-19-Teams in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). In der Regionalliga Nord erzielte er für die Zweitvertretung der Seawolves 17,8 Punkte pro Spiel. Zudem machte er beim Adidas Next Generation Tournament, einem Sichtungsturnier für Nachwuchstalente in Griechenland auf sich aufmerksam. Dort legte der 1,84 Meter große Guard als Gastspieler für Rasta Vechta fast 20 Punkte pro Spiel auf. Dort trat auch die U-18-Vetretung von ASVEL Lyon-Villeurbanne an.

Krupnikas gehört auch zum vorläufigen Kader für die U-18-Europameisterschaft der Basketballer in Serbien. Ab dem 21. Juni wird er sich im Trainingslager an der Sportschule im brandenburgischen Kienbaum vorbereiten und für ein Ticket zum Turnier kämpfen. Der Trainer dort ist ihm bekannt: Seawolves-Coach Christian Held betreut die Nachwuchsauswahl für das Turnier auf dem Balkan.

Krupnikas will NBBL-Ticket mit Seawolves lösen

Zuvor wird der 17-Jährige aber noch mit dem NBBL-Team der Seawolves im Einsatz sein. Der Nachwuchs kämpft an diesem Wochenende (10./11. Juni) in einem Qualifikationsturnier im Seawolves-Trainingszentrum in Bargeshagen um einen Startplatz in der Bundesliga. Gegner dort sind die NTSV Wildcats (10. Juni, 15 Uhr), die Bergedorf Stargazers (11. Juni, 9 Uhr) und der MTV Wolfenbüttel (11. Juni, 16.30 Uhr). Der Eintritt ist frei.

