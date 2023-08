Kostenfrei bis 13:47 Uhr lesen

Schlagerkonzert in Bergen

„Schön hier in Rügen!“: Howard Carpendale begeistert am Sonnabend sein Publikum auf der Waldbühne in Bergen. Dass es mit der deutschen Sprache nicht perfekt klappt, verzeihen ihm rund 3500 Fans genauso gerne wie leichte Aussetzer bei den Texten und doppelte Songs im Programm. So lief das Konzert.